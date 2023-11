Bakit mahalaga ang pagbakuna sa mga sanggol

KEY POINTS Sa ilalim ng National Immunisation Program, ang mga regular na bakuna ay libre kung ang iyong anak ay eligible sa Medicare.

Sa NSW, Victoria, Queensland, Western Australia at South Australia kailangan ang up-to-date na kasaysayan ng pagbakuna upang makapasok ang mga bata sa paaralan at childcare. Sa ACT, Northern Territory at Tasmania, hindi kailangang mabakunahan ang mga bata para makadalo sa mga serbisyo ng childcare. Ngunit, kung magkaroon ng outbreak, hindi makakapasok ang mga batang hindi nabakunahan.

Inirekomenda ng GP Specialist Angelica Logarta ang pagbabakuna sa mga bata sa murang edad upang magbigay ng pinakamainam na proteksyon.

'Usapang Parental' is SBS Filipino's segment on parenting. It features the stories of migrant families, parenting issues, raising kids, and parenting tips and advice from experts.



Protecting the little one: Why vaccines are essential for babies