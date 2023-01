Plant mum naka-kolekta ng mahigit 300 succulents sa gitna ng lockdown

Available in other languages

Available in other languages

Highlights May mahigit 300 succulents si Em Tanag sa kanyang hardin

Ang pagkolekta at pag-alaga ng mga Tania ay nakatulong sa kanyang mental na kalusugan

Maraming tao ngayon ang nagtatanim simula ng pandemya dahil mas may oras sila

Dati pa lamang ay mahilig na sa halaman si Em Tanag ngunit hindi nabubuhay ang mga tanim sa kanyang pangangalaga.





"Actually since before I love plants but lahat ng tanim na binibili ko at tinatanim laging namamatay. One time may isang client ako na nagbigay sa akin ng succulent and for some reason nabubuhay siya."





"I started collecting around September last year pero nang mag-lockdown nitong March as in sobrang dami kong na-iadd sa aking collection kasi kailangan natin ng outlet so naisipan kong bumili ng mas maraming halaman para makapag-relax ako."





Aniya aabot sa $10,000 ang gastos niyang puhunan at binibiro pa siya na kanyang asawa na mas marami pa siyang oras sa kanyang mga halaman kaysa sa kanya.





"Kung pewde nga lang pagkagising mo pupunta kana sa garden titingnan mo na sila. Kaya nga minsan sinasabi ng asawa ko mas marami ka pang time diyan sa mga succulent mo ah," patawa niyang sinabi.

















PAKINGGAN/BASAHIN





READ MORE Filipino florist keeps the wheels turning while waiting for events season to reopen