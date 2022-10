Presented by Claudette Centeno

By Brooke Young

Pumalo sa 24 ang nasawi mula sa COVID-19 sa Queensland sa pinakabagong ulat ng kagawaran ng kalusugan. 16 sa mga naiulat na kamatayan ay mga aged care residents.





Kasabay nito inanunsyo din ni Premier Annastacia Palaszczuk na naabot na ng estado ang 90% na kumpletong bakuna para sa edad sa labing anim pataas.





Advertisement

Highlights





Aasahang libo-libong mga nurse ang magdadaos ng strike ng hanggang bente kwatro oras sa ika-akinse ng Pebrero, Martes ayon sa unyon.





Sa Tasmania, balik-classroom na ang mga estudyante sa estado ngunit ayon sa survey ng mga miyembro ng Australian education union Tasmania branch, isa sa limang guro lamang ang ramdam na ligtas sila sa pagbabalik trabaho.





Sa Western Asutralia, bibigyan ng dalawang rapid antigen test ang lahat ng mga byahero mapa-domestic o international man at ito ay gagamitin sa unang araw ng pagdating sa estado at sa ikapitong araw ng pag-quarantine.





Makinig sa podcast

LISTEN TO Queensland nakapagtala ng mataas na bilang ng kamatayan mula sa COVID-19 SBS Filipino 10/02/2022 07:15 Play







Listen to SBS Filipino