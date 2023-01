Pagpapalaki ng mga batang nagnanais na maging mga beauty queen, mga hamon at kasiyahan nito

Pasensya ang susi ayon sa make-up artist at ina na si Vc Carlyon tungkol sa pagtataguyod sa kanyang dalawang magagandang anak. "Be patient. It is not easy but it becomes all worth it once you see them achieving just like I'm having right now." (Maging mapagpasensya. Hindi madali, pero ang lahat ay sulit kapag nakita mo na naabot nila ang kanilang pangarap tulad nang nangyayari sa akin ngayon.) Para sa kanya, ito ay tulad ng pagsuot ng korona na napanalunan ng kanyang dalawang anak.





Ang kanyang panganay na anak na si Vlyshell Carylon ay tinanghal na Miss Teen Australiasia Official Charity Queen 2017 at kamakailan ay nakoronahan bilang Miss Teen Glam Australia 2018. Habang ang mas bata na si Venus ay tinanghal naman na Miss Junior Glam Australia 2nd runner-up.





Para sa umaamin na isang stage mother, "Mahalaga na makita ng ating mga anak ang pagsuporta natin sa kanila sa pagkamit ng kanilang mga pangarap."





(L-R) Vc Carlyon with daughters Vlyshell and Venus (SBS Filipino/AViolata) Source: SBS Filipino/AViolata





Venus Carlyon (SBS Filipino/AViolata) Source: SBS Filipino/AViolata





Vlyshell Carlyon (SBS Filipino/AViolata) Source: SBS Filipino/AViolata





Panoorin ang bideyo ng live interview kasama si Vc, Vlyshell at Venus sa ilalim: