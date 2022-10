ACCC: Pinapaliwanag ang mga nagbebenta ng sobrang mahal na RAT kits sa Australia

Ang paggamit ng rapid antigen testing kits sa buong bansa ang isa sa nakikitang solusyon ng gobyerno kasama ng mga negosyante para mapigilan ang pagkalat ng Covid-19, lalo ngayong mas dumarami ang kaso ng mas nakakahawang Omicron variant.





At dahil sa taas ng demand sa RAT kits, hindi na mapigilan ang pag-akyat ng presyo sa mga tindahan.





Highlights





ACCC Chairperson Rod Sims pinapaimbestigahan at pinapaliwanag ang convenient stores, petrol station at botika na nagbebenta ng sobrang mahal na RAT kits.

South Australia Premier Steven Marshall inaming nakatulong na maging stable ang kaso ng COvid-19 sa kanilang estado matapos gumamit ng RATs lalo na sa Riverland region.

NSW Chief Health Officer Kerry Chant muling nanawagan huwag maniniwala sa maling impormasyong nakakalat sa social media.

Bagay na iniimbestigahan ngayon ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC. Ayon sa Chairperson na si Rod Sims dapat ipaliwanag ng mga negosyante kung bakit umaabot sa $500 ang halaga ng dalawang test kit na ibinebenta sa online, pero nasa $11.45 lang ang presyo nito kapag wholesale.





" Nagpadala na kami ng mga sulat sa maraming malalaking tindahan at pati mga maliliit na tindahan para magpaliwanag kung bakit sobhang mahal sila magbenta ng RATs."





Dagdag ni Sims, kabilang sa kanilang gustong magpaliwanag dahil sa taas ng presyo ng ibinebentang RATs ay ang mga convenient stores, botika at petrol stations.





"Marami reports na aming nakalap na may mga bumibili sa tindahan at supplier tapos binebenta ito ng pira-piraso sa may patong na 20 % sa presyo. Bawal ito kaya pina-alam na din namin ito sa Australian Federal Police."





Hindi lang sa NSW at Victoria ang taas ng demand ng RATs, umaabot na din sa South Australia sa may Riverland Region. Dahil sa marami na ang gumagamit nito, ayon kay Premier Steven Marshall mas kontrolado na ng estado, ang pagkalat ng virus sa kanyang nasasakupan.





" Kampante kami sa resulta ng kaso namin at naging stable ito mula noong ginamit namin ang RATs. Positibo kami na maging maayos ang takbo ng sitwasyon lalo sa mga nasa ospital, ICU at naka-ventilators."





Nagpahayag na din ang Victorian government na umaabot na sa tatlong milyong rapid test kit ang dumating sa estado.





Samantala ayon kay Acting Health Minister James Merlino, nakipag-ugnay na sila sa maraming community organisation na nasa estado para maabot silang mga indibidwal na kasapi sa multicultural at mga komunidad na napabilang sa magkaibang pananampalataya para himukin silang magpabakuna laban sa Covid-19.





"Sa ngayon patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa mga komunida at religious leaders para maabot para maabot namin ang lahat ng mga tao para sa edukasyon tungkol sa bakuna at mapaabot din ang ibang serbisyo sa kanila."





Isa sa mga nagbukas ng kanilang organisasyon para tumulong sa gobyerno para maabot ang malalayong komunidad ay ang The Huddle. Isa itong not-for-profit na organisasyon at ayon sa Chief Executive na si Cameron McLeod handa sila sa hamon na posibleng haharapin sa susunod na mga buwan.





"Masaya ang aming pakikipagtuluyang sa gobyerno at ibang sektor sa komunidad. Naka-focus kami sa pagbabakuna sa mga may edad 5-11 years old at nagbibigay kaalaman din sa kanila para makabalik sa normal nilang buhay."





Samantala, sa New South Wales dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga na-ospital dahil sa Covid, muling nanawagan si Chief Health Officer Kerry Chant na huwag basta-bastang maniniwala sa maling impormasyon sa social media tungkol sa bakuna kontra Covid-19.





At isa sa ikinabahala ni Dr. Chant sa mga naikalat na maling impormasyon ay ponterya silang mga buntis, aboriginal at mga magulang.





" Huwag na kayong magpabasa sa mga naka-post sa social media. Kung may mga tanong kayo dumiretso na sa GP, pharmacist o kaya sa online website ng gobyerno. Sa mga magulang punta na sa National Centre for Immunisation Research."





Sa Queensland, patuloy naman ang panawagan ni Health Minister Yvette D'Ath [[dah-th]] na magpabooster shots na kung eligible, dahil karamihan sa namamatay sa ngayon sa kanilang lugar ay wala pang third jab o booster shots.





"Huwag nyo ng patagalin ang pagpapabakuna dahil ang virus ay nasa paligid lang, magpabakuna na bago pa mahuli ang lahat. Dapat sumunod sa health protocols para maging ligtas."





Inanunsyo din ni Deputy Chief Minister Nicole Manison na sasailalim sa pitong araw na lockdown ang lugar sa Northern Territory na nasa gawing hilaga teritoryo na Galiwin'ku at Elcho Island. Habang tatlong araw ding sasailalim sa lockdown ng tatlong araw ang mga residente sa Yirrkala.





" Nasa malalayong lugar na ito at maraming tayong mga kababayan dun na may samut-saring pangangailangan at dahil dito isasailalim ang mga resideteng ito sa 7 araw na lockdown."





