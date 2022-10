Highlights Biktima ng diumano'y panggagahasa sa Parliament na si Brittany Higgins, aasahang magbibigay ngayong araw ng pormal na pahayag

Canada, nangakong susuportahan ang Australia sa itinakda nitong media bargaining code

Sa Pilipinas, Pangulong Duterte bumisita sa lugar na nasalanta ng bagyong Auring

