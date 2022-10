Highlights





Labing tatlong taon niligawan si Kwin ng kanyang nobyo kaya inakala niyang tapat ito sa kanya.

Isang taon silang nag-LDR pero tuloy-tuloy umano ang kanilang pag-uusap araw-araw.

Nang pababa na sana ng barko ang kanyang kasintahang seaman ay hindi na ito nagpakita at sumasagot sa kanyang mga mensahe.

