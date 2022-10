Sinigang, lechon manok, at adobo patok sa panlasa ng mga taga Perth

Highlights Food business ng Filipino - Aussie couple sa Perth, patok sa mga Australyano

Hangad nila na patuloy na ipakilala ang Filipino food sa Western Australia

Malaki ang potensyal ng Filipino food sa Australia

Para kay Ryan at Aiza Briggs ang tatlong putahe na ito ay ang naging susi upang mapalago ang kanilang food business.





Nagsimula sa maliit ang food business ni Ryan na isang half Aussie half polish at ang asawa nitong si Aiza na isa namang Pilipino.





Napagpasyahan umano nilang simulan ang negosyo sa pagsali sa mga local food festival sa Perth at habang tumatagal ay unti-unti na silang nakikilala dahil sa mga patok na pagkaing Pilipino.





food business ng Filipino - Aussie couple sa Perth patok Source: Hazel Salas





Maganda rin umano ang natatanggap nilang komento at papuri maging sa mga first time customers. At dahil sa tinatamasa nitong tagumpay, nakikita nila na malaki ang potensyal ng pagkaing pinoy dito sa Australia.





Ryan at Aiza Briggs Source: Hazel Salas





Isang malaking karangalan din umano sa mag-asawang Briggs na nagiging daan ito upang maipakilala ang mga pagkaing Pilipino sa mga Australian lalo na sa mga kabataang Pinoy na dito na lumaki.





Sa kasalukuyan, hangad nila na patuloy na ipakilala ang Filipino food sa Western Australia. Mula sa maliit na puwesto ay magbubukas na sila ng isang Filipino restaurant sa darating Hunyo.











