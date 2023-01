Sister Pat Fox maaaring manatili: DOJ

Sister Fox, 71, ay hinuli noong ika-16 ng Abril at dinetini ng hanggang 22 oras sa umano pakikisangkot sa mga protestang pulitikal.





Pagkatapos, siya ay inatasang umalis ng Pilipinas bago sumapit ang ika-25 ng Mayo, subalit ipinahayag ng Kagawaran ng Katarungan ang isang reprieve habang ni-rerepaso ang kanyang kaso.





Sinabi ni Sister Fox siya at naginhawahan sa pasya subalit nangako na ipagpatuloy ang misyon na tulungan ang mahihirap.





Sister Fox said she was relieved of the decision but has vowed to continue her mission of helping the poor.