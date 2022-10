Mga paraan para malabanan ang 'winter blues'

Highlights Aniya mahalaga ang pagkain ng masustansyang mga pagkain at pag-eehersisyo

Mababa ang Vitamin D levels tuwing taglamig kaya konsiderahin ang pag-inom ng Vitamin D supplement

Alamin ang mga bagay na nagdudulot ng kalungkutan sa iyong buhay

Sa isang panayam sa SBS Filipino, nagbahagi si Tara Tan ng mga paraan na maaring gawin araw-araw upang malabanan ang kalungkutan na dulot ng taglamig.





"Kahit hindi winter we have bed weather times. Its' all about finding the reasons. I think it's important to ask yourself why do I feel de-motivated today? Which areas in my life lack motivation?"











Advertisement













Listen to SBS Filipino 10am-11am daily

Follow us on Facebook for more stories