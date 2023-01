Sophia Dalisay, isang tinig na idinidisenyo ang kanyang kinabukasan

Available in other languages

Available in other languages

Ang The Voice Teens Philippines 2017 contestant na si Sophia Dalisay, na naka-abot hanggang sa 'Battle Rounds' ng nasabing palabas sa telebisyon sa Pilipinas, ay determinado na siya ay magiging isang arkitekto kapag natapos niya ang kanyang kurso na may pagpipiliang isang karera sa musika.





"My priority really is my studies, for the next 5 to 10 years, I would really like to see myself as someone who has a degree in architecture... a singing architect maybe," sabi ng mahinahong magsalita na dalaga.





Ang 18-taong-gulang ay nanalo na ng ilang mga lokal na kumpetisyon sa Sydney mula nang magsimula siyang makipagkumpetensya tatlong taon na ang nakakaraan at umaawit para sa Liverpool at Parramatta Council sa kanilang mga seremonya ng pagkamamamayan at mga pagdiriwang sa nakalipas na dalawang taon.





Panoorin ang pag-awit ni Sophia ng mga awiting "Bituing Walang Ningning" at "I will always love you."