Diwa ng Semana Santa: Pagkapit ng maraming Pilipino sa kanilang pananampalataya sa gitna ng pandemya

Ngayong Semana Santa sa taong ito, maraming kongragasyon ng mga Pilipino ang naghihintay sa muling pagtitipon ng mga Pilipino sa mga kaganapan para sa pagdiriwang nito.





"We have a big community in Blacktown which is composed of two Churches. There's a big community also in the Diocese Parramatta. We are busy preparing for all the activities for the Holy Week," pagbabahagi ni Father Reginaldo Lavilla, Filipino Chaplain sa Diocese of Parramatta.





Highlight





Advertisement

Higit ang pagkapit ng maraming Pilipino sa kanilang pananampalataya sa gitna ng pandemya.

Mahalagang katangian ng Semana Santa ang patuloy na pagtulong sa kapwa.

Mensahe ng Linggong ito ang pagiging mapagmahal at mapagbigay lalo na sa mga nangangailangan.

Pagkapit sa pananampalataya sa gitna ng pandemya





Sinubok man ng pandemya ang bawat isa sa atin, marami pa rin ang napanatili ang kanilang pananampalataya.





"Gusto kong maniwala na ang mga nangyayari ngayon ay isang imbitasyon din sa atin na lalong kumapit sa ating pananampalataya," anang Filipino Chaplain Coordinator na mas kilala sa tawag na Father Regie.





"Minsan marami tayong mga kababayan na humaharap sa mga problema. Ito ay nagpapakita na hindi tayo nawawalan ng pag-asa lalo na sa panahon ng pandemya," turan ng pari na 2 taon na sa paglilingkod sa parokya sa Parramatta.





Dagdag niya na "[A]ng ating pananampalataya ay siyang nagbibigay ng direksyon - una sa pang-araw-araw nating pamumuhay; at nagbibigay ng kahulugan at purpose sa ating buhay."





"Mahalaga na habang hinaharap natin ang mga problema sa buhay o ‘yung ating mga confusion, ating tandaan na ang ating pananampalataya ang siyang nagbibigay ng liwanag at gagabay sa atin."





Fr Reginaldo Lavilla (in pure green cassock) with the other parish priests and members of the congregation. Source: Supplied by Fr Regie Lavilla





Pagtulong sa kapwa

Bago mag-Covid, tinatayang nasa mahigit 500 miyembro ng komunidad Pilipino ang aktibo sa pakikibahagi sa mga kaganapan at mga kapistahan sa nabanggit na kongregasyon.





Bagaman binago ng pandemya ang paraan ng pagsasagawa ng mga aktibidad ng mga simbahan sa buong Australia, tuloy naman ang suporta ng mga kababayang Pilipino sa kani-kanilang mga simbahan at komunidad.





"Kahit sa kasagsagan ng pandemic, with the government restrictions, ang Chaplaincy ay nandyan para tumugon sa ilan nating mga kababayan. Pakonti-konting tulong sa mga naapektuhan lalo na 'yung mga kababayan na naka-student visa," pahayag ni Father Regie.





Handa din ang mga lider ng Chaplaincy na tumugon kung may mga pangangailangan 'yung iba - ispiritwal o moral support na kanilang kailangan," patuloy ni Fr. Lavilla.





Mensahe ng Semana Santa

Sa paggaan ng mga limitasyon sa pagtiipon, gagawin naman sa taong ito ang mga nakasanayang aktibidad tuwing Semana Santa tulad ng mga prosisyon.





At mensahe ng Mary Queen of the Family Parish Coordinator na "mahalaga na patuloy na magtiwala sa ating pananampalataya sa kabila ng mga nangyayari sa kasaluluyan."





"Patuloy na magdadasal at magninilay sa kung ano ang tunay na mensahe ng Semana Santa sa ating buhay lalong lalo na ngayon", lahad ni Father Regie.





"Maging generous sa pagmamahal at sa pagtulong lalo na sa ating mga kababayan na naghihirap."





Sa kabila ng mga pagluluwag kaugnay ng mga restriksyon kaugnay ng coronavirus at pagkakaroon ng mga pisikal na kaganapan, patuloy naman ang grupo ng Diocese of Parramatta sa pagkakaroon ng mga live stream ng kanilang mga event para doon sa mga hindi personal na makakadalo.





BASAHIN DIN/PAKINGGAN