South Australia hinihikayat ang mga residente na gamitin ang mga community grant

Malakas na ulan at kidlat tumama sa South Australia, at pinutol ang kuryente ng ilang 3300 ari-arian; pamahalaan ng estado sinimulan and pondo para sa mga bakuna sa bata laban sa meningococcus; Industrial action nauwi sa pitong oras na paghihintay ng mga pasyente sa emerhensiya; pampublikong defribillator inilunsad; at Community grants at pondo di-ginamit, lumabas sa ulat:





Ang ilan sa mga ito ang nasa talaan:





Playford - nagbibigay ng komplimentaryong programa para sa mga residente;





Elizabeth Rise -- Kooperatiba nagbibigay ng libreng tinapay at prutas; home maintenance at garden care para sa nakatatanda at may kapansanan; libreng transportasyon para sa appointment sa duktor; murang bayad sa mga klase sa fitness, sining, sayaw at leksiyon sa kompyuter;





Port Adelaide -- libreng transportasyon para sa mga bata sa lokal na pagbiyahe at sa ibang estado at ibayong dagat; heritage grants para sa nag-ma-may-ari ng jeritage homes;





West Torrens -- $500 para sa instalasyon ng water tanks at $500 para sa planterbox rain garden; at





Onkaparinga -- libreng paupa sa mga sporting equipment sa kabataan