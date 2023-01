Pagtulong ng isang matagumpay na music producer sa kapwa artists sa Darwin

Highlights Matagumpay na Filipino-Aussie music producer ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan

May sandali sa kanyang buhay na nadama niyang parang 'outisider' siya dahil sa kolay ng kanyang balat

Mission ngayon ni James Mangohig na tulungan ang mga bagong artists sa Darwin, Northern territory

“At the age of 18, I remember watching a fellow Filipino DJ in Adelaide and I remember the impact seeing another Filipino on stage rocking a crowd of like 6,000 people. It was a belief for me that I deserve a place in the [music] scene and we deserve a place in the scene.”





Paliwanag ni James Mangohig na kilala din bilang 'Kuya James'.

















