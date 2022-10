Serbisyo at suporta para sa mga may kapansanan naapektuhan ng pandemya

By Maridel Martinez

highlights Isa sa bawat sampung Australyano may kapansanan lamang ang kasalukuyang nakaka access sa National Disability Insurance Scheme ( NDIS )

Maaring matulungan ng National Disability Insurance Scheme (NDIS) ang kapwa may kapansanan at kanilang carer

Sa nalalapit na NDIS Expo 2021 maaaring makita ang mga serbisyo at ahensiya maaaring tumulong sa mga indibidwal na pangangailangan

May 100,000 Australyano may kapansanan ang nahinto ang mga mahahalagang serbisyo at suporta











'Sa paglaan ng pondo o suporta di namin tinitignan ang diagnosis, sinusuri namin ang mga pangangailangan para mabuhay ng mas komportable' River Night, CEO, Australian Communities





