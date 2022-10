Libreng payo tungkol sa trabaho hatid sa Adelaide

Inihayag ng Filipino Settlement Communities Council of South Australia o FSCCSA na ito ay magdadaos ng libreng career information session para sa mga miyembro ng komunidad Pilipino sa ika-11 at 12 ng Pebrero mula alas 9:30 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali sa West Croydon, Adelaide.





Layunin ng grupo na mabigyan ng mga payo ang mga kapwa Pilipino tungkol sa career support, skills at trabaho.





Pagtutuonan ng pansin ang paghahanap ng trabaho sa Australia, mga industriyang in demand at mga kasanayan at abilidad na hinahanap ng mga taga-empleyo.





