Maging ligtas sa tubig ngayong tag-init

Ayon sa Swim Safer Report na kinomisyon ng Swim Australia bilang bahagi ng SwimSAFER Week, higit sa kalahati (55%) ng mga bata ang hindi dumadalo sa mga swimming lessons, habang 41% ng mga magulang ang walang balak na ipatala ang kanilang anak sa kabila na ang tag-init ang panahon ng may pinakamataas na bilang ng pagkalunod.





Ayon sa CEO ng Swim Australia na si Brendan Ward, nakikipagtulungan sila sa mga migranteng komunidad upang maipaabot ang mensahe ng ligtas na paglalangoy.





"We work with some migrant communites and we got some great safety tips and one of the things we're looking at is how to translate them in different lamnguages to have a broader reach."





Aniya nilunsad din nila ang inisyatibong 'Swim It Forward' sa pamamagitan ng pagbuo ng pondo upang matulungan ang maraming pamilya na maka-access ng mga swimming lessons ng libre at matulungan din ang industriya ng paglalangoy na lubos na naapektuhan ng pandemya.





"One of the things we came to do is go out to migrant and disadvanatged communities across Australia and say how can we get some of your children into swimming lessons to give them some of those core life skills."





Hikayat din niya na kung hindi gaanong confident sa paglalangoy, mag-practice muna sa swimming pool.





"The safest aqautic environment is the swimming pool so I think that's the best place for people to acquire skills to build up their stamina and fitness and refamrilarise themselves with the water. If you're thinking of going to the beach, river or lake maybe think about getting into the swimming pool first before going into those dangerous environments."





