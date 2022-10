Queensland bukas na ang border para sa Australians na kompleto ang bakunado

Highlights Australia bukas na ang international border sa Disyembre 15

Western Australia bubuksan ang border sa Pebrero 5, 2022

ATAGI aprobado na ang Moderna para sa booster shots mula edad 18 pataas

Libo-libong Australians ang bumabyahe papuntang Queensland matapos buksang muli ang kanilang border kahapon Disyembre a-trese, para sa lahat ng mga kompleto na ang bakuna. Umabot sa halus 230 na araw itong sarado sa buong estado at teritoryo dahil sa pandemya.





Ang mga residente mula New South Wales, Victoria at A-C-T ay hindi na kailangang mag-quarantine, pero dapat magbigay ng Covid-19 negative test result, may dalang border pass at kailangang magpatest muli sa pang-limang araw habang nasa Queensland.





Panawagan ni Queensland Acting Chief Superintendent Rhys Wildman, huwag kalimutan ang border pass, magbaon din ng mahabang pasensya kapag babyahe papasok sa border dahil seguradong bumper to bumper ang mga sasakyan at maraming tao.





"Kung bakunado ka XV passat kapag kompleto ang bakuna at galing hotspot areas GV pass, kailangang naka-display sa sasakyan. Kami naman mga pulis ay handang tumulong at maganda itong balita sa lahat."





Samantala inanunsyo na ni Western Australia Premier Mark McGowan na aalisin na nila ang estriktong restriksyon sa estado ngayong umabot na sa 80 percent ang vaccination rate.





Ibig sabihin matutuloy na ang muling pagbubukas ng border sa 5 Pebrero, kung saan 90 porsyento na ang vaccination rate.





At sa pagkakatong ito, tatanggapin na din nila ang mga international arrivals pero kailangan kompleto ang bakuna. Dahil wala ng quarantine para sa kanila, kailangan lang na magpakita ng negatibong Covid test result bago lumipad at pagdating sa estado.





At lahat ng ito ayon kay McGowan ay base sa abiso ng mga eksperto.





"Base sa payo ng eksperto dahil nasa 80 percent na ang vaccination rate, pwede nang simulan ang transisyon at dahan-dahan ng isantabi ang restriksyon simula 5 Pebrero."





Bukas, Disyembre A-kinse itinakda na ng gobyerno na tuluyan ng buksang muli ang international border ng bansa, matapos ipinagpaliban ito noong A-uno ng Disyembre dahil sa gustong pag-aralan pa ng mga eksperto ang katangian ng Omicron variant.





Kabilang sa makakapasok sa bansa, ay ang humanitarian visa holders, mga temporary visa holders gaya ng Skilled workers, working holidaymaker, provisional family at ang daan-daang libong international student visa holders.





Samantala sa ilang araw na pagpupulong ni Australia Prime Minister Scott Morrison at South Koran President Moon Jae-in dito sa bansa, kasama sa sasalubungin ang higit 20,000 international students mula Korea.





"Ikinagagalak nating makita na babalik na sa sigla ang turismo at negosyo. At sa wakas makakapasok na ng mga migrant workers sa Disyembre 15. Kasamang darating ang mga estudyante mula Japan at Korea."





Sa kabila ng nagbabadyang peligro na dala ng Omicron variant, kampante na inanunsyo ni Health Minister Greg Hunt na sapat ang kanilang supply para sa booster shots, kahit pa gawin ito ng mas maaga.





Kinumpirma na din ng Australian Technical Advisory Group on Immunisation o ATAGI, na maari ng ibigay ang pangatlong dose o booster shots sa mga residente matapos ang limang buwan, mula sa pangalawang dose.





Gagamiting bakunang gamot ang Moderna At Pfizer para sa mga may edad dise-otso pataas.





Dagdag ni Hunt aabot sa 151 milyong vaccine doses ang itinabi nila para sa booster shots.





" Ang ginamit nating vaccines ay epektibo laban sa Covid-19 at nakita natin marami ang nasalba ang buhay at hindi naging malubha ang mga tinamaan ng virus. Ngayong may Omicron, aprobado ng ATAGI mga gamot para sa booster shots."





Sa pinakahuling ulat, umabot sa 536 na panibagong kaso ng Covid-19 ang naitala sa New South Wales at walang kaso ng pagkamatay, habang sa Victoria pumalo sa 1,290 panibagong kaso kada araw at 2 ang namatay.





Samantalata inanunyo ni Northern Territory Acting Chief Minister Nicole Manison ang babala sa mga nasa regional na komunidad, na posibleng magdeklara sila ng “lockout” sa susunod na mga araw. Ibig sabihin, isasailalim sa lockdown silang mga hindi pa bakunado, matapos nakitaan ng virus ang ilang wastewater sa lugar.





Sa huling ulat, nakapagtala ng 16 na panibagong kaso ang teritoryo.





Bagay na ikinabala ni Manison dahil 5 lang ang nagpatest mula sa lugar ng may nagpositibo ng Covid-19, kagaya ng Tennant Creek.





" Kapag hindi sila tumugon sa panawagan namin, posible ipapatupad namin ang lockdown sa hindi bakunado sa mga komunidad na ito. At gusto kung maghanda sila sa susunod na mga araw."