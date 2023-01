Ang perpektong panahon na makilala si Michael White

Maaaring ang malinis niyang boses, ang kanyang mala-anghel na mukha o ang kanyang pagiging mapagkumbaba ang dahilan kung bakit nabihag niya ang mga Pilipino-Australyanong tagapanuod sa bawat pagkakataon na siya ay nagtatanghal sa ‘Western Sydney.’ Kahit na anupaman sa mga ito, ito sa kabuuan ay perpektong regalo na ibinigay kay Michael White; ito ay regalo ring handa na si Michael na ibahagi sa mga Pilipino sa buong Australya at sa buong mundo.





Sa napakabatang edad ay tumambad na kay Michael ang mundo ng musika dahil ang kanyang pamilya ay napakalaki ang interes dito; sa edad na isang taon, naalala niya kung paanong ang kanyang lola ay umaawit at nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang pamilya kaya noong siya ay umabot sa edad na apat na taon at inilagay sa entablado ng kanyang magulang para magtanghal, inamin niya na hindi siya natakot at sa halip ay tiningnan ito na isang nakatutuwang gawain. Matapos nito, nagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa pagsali sa mga koro at pakikilahok sa mga kumpetisyon; mga naging karanasan niya kaya niya nasabi na, ‘music is a major part of my life.’





Marami sa mga musikero ngayon ang ibinabahagi ang kanilang sarili sa publiko. Ito ang dahilan kaya itinanong ng SBS Filipino kay Michael kung anong bahagi ng kanyang karanasan ang nais niyang ipaalam sa mga tagapakinig. Naalala ni Michael ang panahon kung saan nawala ang kumpiyansa niya sa sarili. Inamin niya na nais niyang magtago noon matapos niyang sumailalim sa isang ‘treatment’ na nakapagdulot lamang sa kanya ng malalang ‘skin allergy.’ Sa kabila nito, ang positibong bahagi ng kanyang sarili ang nanalo at mula dito’y natutunan niyang hindi ang mukha o itsura ang mahalaga ngunit ang musika, pagkanta at koneksyon na kaya mong gawin para sa iyong tagapakinig.





Si Michael ay isang tao na punung-puno ng tiwala at tapang. Ibinahagi niya sa SBS Filipino na siya ay isang ispiritwal na tao. Bagama’t bukas siya sa iba’t ibang uri ng musika (at kabilang na diyan ang pakikinig kay Mariah Carey, Boyz II Men, Justin Timberlake, Bruno Mars at Michael Jackson), ang dahilan kung bakit mas malapit siya sa mga awitin ng pagtitiwala ay ang mga salita mula sa liriko at kahulugan ng mga awiting ito. Mas malalim ang mga awiting ito dahil ang musika at pagkakaroon ng tiwala ang dalawang mahahalagang bagay para sa kanya.





Nagkaroon ng pagkakataon si Cybelle Diones ng SBS Filipino na masaksihan ang pagtatanghal ni Michael sa harapan ng Pilipino-Australyanong komunidad at ang kapansin-pansin ay kung gaano siya kagaling na kumonekta sa kanyang mga manunuod. Ibinahagi niya sa panayam, na ito ay kanyang ginagawa sa pamamagitan ng paghahatid ng angkop na emosyon at kahulugan ng kanta sa mga tagapakinig. Sa bawat pagkakataon na siya ay nagtatanghal laging iniisip ni Michael, ‘it’s the first time anyone’s ever heard you and it’s the last time you’ll ever be able to sing.’





Dahil siya ay nasa isa sa pinakaperpektong panahon ng kanyang buhay, kasama na diyan na natagpuan na niya ang pag-ibig na para sa kanya, inawit ni Michael ang kantang 'Perfect' ni Ed Sheeran para sa mga tagapakinig ng SBS Filipino (mapapakinggan ito sa pagpindot ng ‘play’ sa pinakataas na larawan). Mayroon din siyang mga huling salitang makapagbibigay pag-asa sa lahat, ‘no matter what’s happening, with the right people around you, and with the right faith and courage, and hopefully, with some good music behind you as well, you can drive yourself out of any down time in your life, you really just have to keep on going and have faith.’





