SBS sa Wikang Filipino

Ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Duterte: La Trobe sa Asia series

SBS sa Wikang Filipino

site_197_Filipino_527307.JPG

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 20 July 2016 at 11:57am
By Maridel Martinez
Source: SBS
Available in other languages

Sa pinaka-huling La Trobe in Asia series sa Melbourne, tinalakay ng mga dalubhasa kung ano sa kanilang palagay ang hinaharap ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyong Duterte at kung ano ang gagampanang papel niya sa ASEAN Larawan: mula kaliwa, Propesor Nick Bisley, La Trobe Asia; Dr Nicole Curato, University of Canberra; Lawyer Lemuel Lopez, Melbourne Law School; and Dr Trevor Hogan, Philippines-Australia Studies Centre, La Trobe University (Photo credit: SBS Filipino)

Published 20 July 2016 at 11:57am
By Maridel Martinez
Source: SBS
Available in other languages
Ang lektiyur ay ma-kikita sa:

 

 



 

 





Share

Latest podcast episodes

PBBM - CHINA PRES XI.jpg

Mga balita ngayong ika 5 ng Enero

Rizal day 2022 Rizal park Ballarat.JPG

Mga Pinoy sa Victoria ginunita ang kabayanihan ni Dr Jose P Rizal

AUSTRALIAN UNIVERSITIES RANKING

Antas ng migrasyon sa Australya nagbabalik na sa pre-pandemic levels, ayon sa ulat

YE Health Cancer

Maglaan ng oras sa pagpapasuri ng kalusugan