Ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Duterte: La Trobe sa Asia series

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Published 20 July 2016 at 11:57am
By Maridel Martinez
Source: SBS
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Sa pinaka-huling La Trobe in Asia series sa Melbourne, tinalakay ng mga dalubhasa kung ano sa kanilang palagay ang hinaharap ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyong Duterte at kung ano ang gagampanang papel niya sa ASEAN Larawan: mula kaliwa, Propesor Nick Bisley, La Trobe Asia; Dr Nicole Curato, University of Canberra; Lawyer Lemuel Lopez, Melbourne Law School; and Dr Trevor Hogan, Philippines-Australia Studies Centre, La Trobe University (Photo credit: SBS Filipino)
Published 20 July 2016 at 11:57am
By Maridel Martinez
Source: SBS
Available in other languages
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