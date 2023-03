'Huwag susuko': Mga international students humaharap sa mga mabibigat na isyu

Highlights Employability, pinansyal at mental na stress ang ilan sa pangunahing problema ng mga international students

May mataas na kompetisyon sa paghahanap trabaho sa pagitan ng mga international students at mga Australian citizens

Dumadaan din sa pinansyal na stress ang ilan pagdating sa pagbayad ng mga tuition fee sa paaralan at unibersidad

Ayon sa student ambassador ng Study Melbourne na si Kimberly Mitchiko, dumadaan sa maraming hamon ang mga international students na tulad niya.





Dagdag niya mapalad siyang naibahagi ito sa roundtable discussion kasama ang Victorian Multicultural Commission.





“I had the opportunity to voice out and identify the current challenges faced by international students during the roundtable discussion with Vivienne Nguyen, Chair of the Victorian Multicultural Commission and Bwe Thay, Deputy Chair of Victorian Multicultural Commission. It was a good chance to provide insights and seek potential solutions on how the government can help international students.”











Matapos ang talakayan, sinabi ni Ms Mitchiko na hahanapan ng Victorian Multicultural Commission ng mga potensyal na solusyon ang mga problema at ang mga solusyon ay makakabenepisyo sa mga international students.





