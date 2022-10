Pagpapasalamat ng mga Pinoy na ito na buo ang kanilang pamilya at mabuti ang kalusugan sa kabila ng pandemya

Tunay nga na sa gitna ng halos mag-iisang taon na na pandemyang kinakaharap ng buong mundo, wala nang hihigit pa sa makasama mo ang iyong pamilya at walang nararamdamang anumang malubhang sakit.





Myla Jones, full-time na nanay at may maliit na negosyo ng pagluluto

"Magkakasama at buo ang pamilya"

Myla Jones with her husband and 3 kids Source: Supplied





Nagpapasalamat ang internasyonal at lokal na mang-aawit na si Myla Jones para sa mabuting kalusugan ng kanyang pamilya, na sa kabila ng pandemya na nakakaapekto sa lahat, ang kanyang pamilya ay patuloy na magkakasama.





"I'm very thankful that everyone in my family is in good shape, we are in good health."





Umaasa ang full-time nanay na mahilig magluto na malampasan nating lahat at makaligtas tayo sa krisis sa kalusugan na hinaharap ng mundo.











Joed Mangonon, estudyante

"Mabuting kalusugan ng kanyang pamilya"

Joed Mangonon (standing, far right) with his healthy family Source: Supplied





Labis naman ang pasalamat ng estudyante ng Bachelor of Science sa kanyang hindi pagkakasakit sa buong nagdaang taong 2020, pati na rin ang maayos na kalusugan ng kanyang buong pamilya.





"I'm thankful for me and my family not getting sick for the whole 2020."











Julie Ann Flestado, nars

"Nananatiling may trabaho"

When she's not on duty as a nurse, Julie Ann Flestado loves to travel and discovery local areas in NSW. Source: Supplied





Bukod sa maayos din na kalusugan ng kanyang buong pamilya, pasalamat din ang nurse na si Julie Flestado na siya ay may trabaho pa rin sa panahon kung saan marami ang nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng pandemya.





"I am thankful for my family, they are healthy. I'm thankful for my work that I still have despite this pandemic."





Pinapahalagahan din ng dating international student ang pagkakataon na manatili dito sa Australia at tamasahin ang buhay na nararanasan niya ngayon dito sa bansa.





"I'm thankful for Australia for the opportunity to be here and to enjoy the life it had offered."











Aldee Cura, Software Engineer

"Pagiging bagong mamamayan ng Australia, trabaho't bagong tahanan"

Aldee Cura and his family got their Australian citizenship in the middle of the pandemic. Source: Supplied





Malaki ang pasalamat ng dating Software Quality Assurance Engineer na sa kabila ng pandemic na siya at ang kanyang misis na isang Structural Engineer ay may trabaho pa rin.





Ngunit lalo't higit sa pribilehiyo na maging isang mamamayan ng Australia at kamakailan lamang bilang bahagi ng benepisyong nakuha ng kanyang pamilya, nakakuha na sila ng sarili nilang bahay.





"Noong nakaraang taon (2020), nagkaroon kami ng pagkakataon ng buong pamilya ko na maging Australian citizens at nito lamang pagpasok ng bagong taon, nakalipat na kami sa nakuha naming property."











Ngayong ika-11 ng Enero na ginugunita bilang International Thank You Day, sa dami man at patuloy na kinakaharap nating lahat na mga problema at hamon, mayroon pa ring mahahalagang bagay sa ating buhay na dapat nating ipagpasalamat.





Sabi nga, kapit lang at magpatuloy na manalig at pasasaan ba't matatapos din ang lahat ng ating paghihirap.











