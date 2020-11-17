Pagbibigay ng pag-asa: Pagtulong sa pagbangon ng Albay mula sa mga bagyo

Devastated school buildings in Barangay Balza in Malinao, Albay Source: Alec Jordan Buencamino
Former Australia Awards scholar has spearheaded the Spark of Hope initiative to help the people of Albay rise up again. Source: Zarah Zamora-Arroyo/Rev Fr Rex Paul Arjona
Published 18 November 2020 at 10:42am, updated 20 November 2020 at 10:57am
By Annalyn Violata
Source: SBS
Hindi pa nga nakakabangon mula sa hagupit ng Super typhoon Rolly, ang rehiyon ng Bicol ang isa sa pinaka-sinalanta ng bagyong Ulysses nitong Nobyembre. Kung kaya't sa layunin na makatulong sa pagbangon ng mga taga-Albay, sinimulan ng isang dating Australia Awards iskolar ang inisyatiba na Spark of Hope.
Published 18 November 2020 at 10:42am, updated 20 November 2020 at 10:57am
By Annalyn Violata
Source: SBS
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