Tuldukan ang siklo ng karahasan, maging mabuting huwaran

Highlights “Stop it at the Start” ang kampanyang ito ay naglalayon na tapusin ang siklo ng karahasan sa paghikayat sa mga nakakatanda na maging mabuting huwaran

Huwag isantabi ang pagpapangaral sa mga bata na gumawa ng tama at igalang ang lahat

Maraming resources ang mahanap para simulan ang pag-uusap tungkol sa magandang kaugalian at paggalang

Hindi lahat ng pinapakitang kalapastanganan o kawalang-galang ay humahantong sa karahasan, ngunit tandaan lahat ng karahasan sa kababaihan ay nagsisimula sa kawalan ng paggalang sa kanila.





Pero lahat ng ito ay maaari nating tuldukan bago pa magsimula ang siklo ng karahasan.





Dahil dito, inilunsad ang pambansang kampanyang “Stop it at the start” para tapusin ang lahat ng tinatawag na gender-based violence o pananakit o mapaminsalang gawa na nakadirekta sa isang indibidwal batay sa kanilang kasarian.





Ayon kay Justine Elliot ang Assistant Minister for Social Services and Prevention of Family Violence, lahat ng mamamayan ay may magagawa para tuldukan ang anumang paraan ng karahasan sa simula pa lang.