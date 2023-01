Muling paghihigpit ng mga restriksyon sa estado ng Victoria

Highlights Mahigit kalahati ng bagong kaso nitong Abril ay mula sa family-to-family transmission

Simula Linggo ng hatinggabi hanggang ika-adose ng Hulyo, lilimatahan ang pagtitpon sa lima katao, habang sampu sa panlabas na pagtitipon, papahintulutan ang pagbukas ng mga gym, sinehan, indoor sports centre at concert venues sa dalawampu katao

May bagong hardship payment na $1,500 dollars para sa mga nangangailangang magpahinga dahil may sakit

Ayon kay Premier Daniel Andrews, maaring magalit ang komunidad sa pagbabalik ng mga mahigpit na restriksyon ngunit ito ay mahalaga upang ma-contain ang virus.





"If you are told to isolate you must isolate. You cannot make your own decision because it is not your decision to make. You are putting the rest of Victoria at risk. That is not right. That is not the appropriate thing to do. These steps are necessary. They're challenging, they're necessary."











