Vox Pop: Anong mga oportunidad ang binigay ng Australya sa'yo?

AJ Gregorio

Dumating si AJ Gregorio at ang kanyang pamilya sa Australya noong Setyembre 26, 1996.





Ibinahagi niya na ang pinakamalaking hamon niya dati ay ang maging pamilyar sa paraan ng pamumuhay sa Australya.





Bagama't medyo matagal bago siya naka-angkop, walang katapusan naman ang mga oportunidad na kanilang natanggap bilang pamilya pagdating sa trabaho, pag-aaral at kalusugan.





" Australia gave us plenty of opportunities in work, studies, health and I'm proud that I'm from Melbourne because it's the most liveable city in the world," sabi ni Mr Gregorio.





Source: SBS Filipino











Mai Rivera

Si Mai Rivera ay isang international student na kumukuha ng diploma in project management.





Kakarating lamang ng ilang linggo, sabi niya na ang pag-aral sa Australya ay nagbigay sa kanya ng oportunidad na makisama sa ibang mga komunidad.





" It's a diverse community, the people are very welcoming plus there are jobs for international students like me," sabi ni Ms Rivera.





Higit sa paghahanap ng matutuluyan o trabaho, pangunahing hamon sa kanya bilang bagong migrante ay ang patuloy na pag-convert ng kanyang mga gastos sa Philippine peso.





Source: SBS Filipino











Lorna Natividad

Dumating sa Australya ang retiradong bank teller na si Lorna Natividad tatlumpu't apat na taon na ang nakaraan.





Pagkatapos magretiro ay nakahanap siya ng bagong pasyon sa pagpipinta.





Nakatanggap siya ng maraming parangal para sa kanyang mga gawa, habang ang pininta niyang "The Outback" ay napili bilang cover picture ng congratulations card ng distrito ng Dandenong.





Ang pagtira niya sa Melbourne ay nagbigay sa kanya ng oportunidad na madiskubre ang nakatagong galing at maabot ang mga malaking bagay.





" If I was back in my country I will not make it and I really didn't realise like this painting that I can do it," sabi ni Ms Natividad.





SBS Filipino- Ms Lorna Natividad at the 2019 Philippine Festival presenting her works Source: SBS Filipino











Carlo Peña

Naging hamon para kay Carlo Peña ang kalungkutan, paghahanap ng trabaho at kultural na asimilasyon sa kanyang unang buwan sa Australya.





" The first month was hard, it was hard to find work and it's hard to adjust with their culture but I tried to enjoy it with my new friends at school and some other people I meet, I also felt homesick but it's okay since I talk to my family over Facebook messenger," sabi ni Mr Peña.





Bagama't nasa proseso pa siya ng pag-adjust, tinitingnan niya ang mga hamon bilang oportunidad para sa kanyang paglago.





" I'm grateful because I can do things here that I can't do in the Philippines and I'm proud to say that I can live here independently," sabi ni Mr Peña.





Source: SBS Filipino











Makinig sa SBS Filipino 10am-11am

Sundan kami sa Facebook

BASAHIN DIN: