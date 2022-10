'We run as one': Mga Pilipino sa Australia tulung-tulong sa pagbibigay ayuda sa mahihirap sa Pilipinas

Walang makakapigil sa mga Pilipino na ito sa Australia, maging ang pandemya, sa kanilang hangarin na makatulong sa mahihirap na mga kababayan.





Sa virtual fun-run na tinawag na "We run as one 2021", kanya-kanya sa diskarte ang mga miyembro ng Answering the Cry of the Poor (ANCOP) Australia sa pagsasagawa ng kanilang fun-run tulad na lamang nila Tricia Castro at Leonie Calma.











Tulong-tulong ang mga Pilipino sa Australia sa paghahanap ng paraan na makapagbigay-tulong sa mga mahihirap na kababayan sa Pilipinas.

Magkakalayo man ay sama-sama sa pangangalap ng donasyon ang mga myembro ng ANCOP Australia.

Sa ikawalang virtual 'We run as one', iba't ibang diskarte sila kung paano magagawa ang kanilang pagtakbo sa gitna ng mga restriksyon.







Tricia Castro with her lolo Romeo as they pause from their 5-10 kilometres walk as part of ANCOP Australia's 'We Run As One 2021' virtual fun-run. Source: Tricia Castro





Hangaring makatulong

Muling sasamahan ng taga-Melbourne na si Tricia Castro ang kanyang higit 70-anyos na lolo Romeo Encarnado sa paglalakad nila para sa ikalawang virtual fun-run ng ANCOP Australia.





"Na-inspire po kami sa ANCOP Global Walk na nagaganap sa Manila na may 10 taon nang ginagawa doon para makapag-fundraising," pagbabahagi ng law student na si Tricia.





Dagdag ni Tricia na kahit na sinimulan nila na virtual ang kanilang fun run dito sa Australia noong 2020 masaya naman aniya ang grupo na malaki pa rin ang kanilang nakalap na donasyon.





"In the middle of the pandemic, we also have to adapt as well. Kahit hiwa-hiwalay kami at malaki ang naitulong ng social media at suporta ng mga nag-donate at mga tumakbo for the fun-run."





Ang naturang 'We run as one' ay bahagi ng mas malawak na program ng ANCOP Australia na makatulong sa mahihirap sa Pilipinas at mga kalapit na bansa tulad ng Solomon Islands, Papua New Guinea, Vanuatu at iba pa.





Bagaman noong 2020 lamang naging aktibo si Tricia sa pagtulong sa ANCOP, para sa kanya sapat na ang kanyang hangarin na makatulong sa kapwa sa sarili niyang kakayanan.





"Yung pagiging ambassador ko time and konting talent lang ang naibibigay ko to our fundraising events to support our schools back home [Philippines], but for me, the desire to help is already enough to support our programs in my own way."





Naniniwala din si Tricia na "hindi lamang pera ang makakapagpalaki ng mga programa ng ANCOP, pwede rin na through word of mouth, sharing our events on your social media" na malaking tulong sa pagpapatuloy ng kanilang mga programa ng edukasyon, pagtulong sa komunidad at sa panahon ng mga sakuna.





77 year old Leonie Calma has retired from work but her effort to help others will continue for the rest of her life. Source: Leonie Calma





Walang pinipiling edad ang pagtulong

Para naman sa 77-anyos na si Leoni Calma, bagaman retirado na ito sa pagta-trabaho, hindi naman dapat aniya na matigil ang pagtulong sa kapwa.





"Dahil retired na ako, I want to give back to God through the Church and different religious organisations," pauna ni Leonie.





"Bago mag-pandemic, tumutulong ako sa mga nursing homes sa mga matatanda. Tinuturuan ko sila sa mga pagdadasal," kwento niya.





Hindi na bago para retired accountant na ang kanyang pagtulong sa kapwa, ginagawa na niya ito sa Pilipinas pa lamang bago lumipat ng Australia 40 taon na ang nakalipas.





"Ang pagtulong mo sa kapwa mo dapat walang limit. Dahil kapag nagbibigay ka, masaya ka. Parang iba rin ang feeling."





Alam din ani Leonie ang pakiramdam na maging isang mahirap. Siya mismo ay personal na naranansan ito noong siya'y nasa kolehiyo. May tumulong aniya sa kanya na makapasok at makapagtapos sa pag-aaral.





"Naranasan ko ang hirap kaya ibinabalik ko lamang yung tulong na dati kong natanggap. Kaya kapag may mga ganitong pagkakataon na makakatulong ako lalo na sa edukasyon, handa ako laging tumulong."





ANCOP members doing their solo walks for the fun run. Source: Supplied by ANCOP Australia





Iba't ibang paraan ng pagtulong

Tulad nila Tricia at Leonie, kanya-kanyang paghahanap ng paraan din ang kanilang mga ka-myembro para magawa ang kanilang pangangalap ng donasyon para makatulong sa kanilang hangarin na makatulong sa mga mahihirap sa Pilipinas.





At dahil nga virtual ang kanilang fun run, mayroong ilan na solo sa kanilang naging paglalakad.





ACT couple with their pet dog as they walk for ANCOP Australia's 'We run as one 2021." Source: Supplied by ANCOP Australia





Meron din naman na kasama ang kanilang buong pamilya at may iba pa na dala-dala ang kanilang mga alagang hayop.





Para sa mga Pilipinong ito sa Australia, hindi mahalaga kung gaano man kalaki o kaliit ang iyong maibibigay, ang importante ay kumikilos ka para makatulong sa iyong kapwa.





