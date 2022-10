Mga dapat gawin kung ikaw ay nagpositibo sa COVID at pinapapasok ka ng iyong employer

By TJ Correa

Mula sa trabahong administratibo, inilipat ang nurse na si William, hindi niya tunay na pangalan sa COVID ward dahil sa kakulangan ng staff.





Bagaman oportunidad ito sa kanya na muling magbalik sa frontline, nabuksan din ang mga mata ni William sa hirap na nararanasan ng mga kapwa nurse.





Pakinggan ang audio:





Highlights





Hindi dapat na pumapasok sa lugar ng trabaho ang manggagawa na positibo sa Covid.

Ang mga nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan at ilang key sectors ay kinakailangan na magpa-booster shot.

Ang mga unyon ng mga manggawa ay may kampanya na gawing libre ang Rapid Antigen test sa mga manggagawa.