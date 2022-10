Mga non-negotiable sa isang relasyon

Highlights Pagdating sa pag-ibig may mga non-negotiable ang ilan

Ang pakikipagrelasyon sa parehong kultura ay may benepisyo

Sa pamamagitan ng komunikasyon ay napag-uusapan ang mga pagkakaiba

Sa pakikipanayam sa SBS Filipino love down under, sinabi ni Jerry Biñas at Shan Aguila na higit sa dalawang taon na silang magkasintahan.





Ibinahagi din nila na nagsimula sila bilang magkaibigan bago magpasya na pumasok sa isang relasyon.





“We met at work. We started off as friends and we often hangout outside of work and the more we spend time together, the more the feelings developed,” ayon kay Ms Aguila.





Advertisement

Relationship non-negotiables

Ibinahagi ni Ms Aguila na ang mga non-negotiable niya sa isang relasyon ay katapatan, quality time at acts of service. Habang kay Mr Biñas ay goal at family oriented person, at supportive na kapares.





Listen to SBS Filipino from 10am - 11am daily

Like and Follow us on Facebook for more stories