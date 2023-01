Nang magtagpo ang mga biktima ng martial law at millenials

Available in other languages

Matapos ang panahon ng rehimeng Marcos, binuo ng grupo ng mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao noong martial law ang CARMMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang. Nitong nakaraan, pinagharap ng grupo ang mga henrasyong lumaki matapos ang Martial Law na nakilalang millennials sa mga biktima ng pang-aabuso ng batas militar. Ipinaliwanag ng mga millennials kung bakit paras a kanila may nadulot na maganda ang martial law habang, ibinahagi naman ng mga naging biktima ng pang-aabuso kung ano ang kanilang naging karanasan noong martial law.











Para kay Marie Hilao -Enriquez, survivor ng martial law, sa pinaka madalim na panahon ng ating kasaysayan ay nag ningning at nakita ang katapangan at determinasyon ng mga kabataan. Nais niya at ng mga tulad niyang naging biktima ng martial law na isulat at kilalanin sa ating kasaysayan ang kanilang naging karansan at pinaglaban noong nakaraan.