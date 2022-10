WHO: Hindi pagkakapantay-pantay sa pagkuha ng bakunang gamot pinakamalaking banta ng Covid-19 sa buong mundo

Highlights Omicron variant "mild" o katamtaman lang ang epekto sa katawan ng tao pero mas nakakahawa.

Dr. Michael Ryan nagpaalala na matatapos lang ang pandemya kapag matugunan na ang problema sa kakulangan ng bakuna ng daang daang mahihirap na bansa.

Kung mapag-iwanan ang mga mahihirap na bansa laban sa Covid-19, mabubuo ang mas maraming mapanganib na variants.

Ikinabahala ni World Health Organisation Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na lumubo na sa labing walong milyong katao sa buong mundo, ang naiulat na bagong tinamaan ng Covid-19 sa nakaraang linggo.





Dahil dito, muli itong nanawagan na magtulungan para mas madaling mapa-abot ang ang gamot na bakuna sa mga bansang mababa ang vaccination rates.





Makinig sa podcast:





" Kahit pa stable pa ngayon ang bilang ng mga namatay, nababahala ako sa epekto ng Omicron sa frontliners at health system ng maraming bansa. Pero sa totoo lang hindi pa tapos ang pandemic, dahil mas nanganganib ngayon silang hindi bakunado."





Dahil mas nakakahawa ang Omicron variant kumpara sa ibang nagdaang variant at katamtaman lang ang dala nitong panganib sa mga nahawaan, ayon kay Dr. Michael Ryan, ang Head of Emergency ng WHO hindi ito dapat maliitin ng mga eksperto, dahil hindi pa tapos ang pandemya. At lalong hindi pa matatawag na endemic ang dalang sakit ng virus dahil may dalang panganib pa din ang variant.





Matatawag lang umanong tapos na ang dalang peligro ng pandemya kapag matugunan na ang problema sa hindi pagkakapantay-pantay na pagbibigay ng gamot na bakuna. Paliwanag pa nito daang daang bansa sa buong mundo ang kulang pa ang bakuna, ibig sabihin kaunti pa lang sa kanilang populasyon ang nabakunahan kontra Covid-19.





" Hindi pa matatapos ang virus na ito ngayong taon ang dapat tapusin ay ang public health emergency. Pero malaking iisyu ngayon ang patuloy na pagtaas ng namamatay at nasa ospital at malaking hamon ito sa ekonomiya. Kailangan natin ang mataas na vaccination rate para wala ng mamamatay. "





Sa kanyang talumpati sa World Economic Forum sa Davos Switzerland muling nanawagan si United Nations Secretary-General Antonio Guterres sa mga negosyante na suportahan at tulungan ang mga mahihirap na bansa para makakuha ng bakuna.





" Totoong napakamahirap ang nakaraang dalawang taon pero dapat nating tandaan, kapag iiwan natin ang ibang bansa, lahat tayo manganganib dahil sa virus kaya dapat lahat matulungan na mabakunahan dahil kung hindi pati ekonomiya ng buong mundo manganganib."





Dagdag nito, sobrang mapanganib ang resulta ng kakulangan ng bakuna sa maraming bansa dahil tataas ang tsansa na mabubuo ang maraming mas mabagsik na variants.





Sa US, bagama’t bumaba ng kaunti ang pang- araw -araw na bilang ng mga natatamaan ng virus, tumataas naman ang bilang ng mga namamatay at nasa ospital.





Batay sa pag-aaral na ginawa, aabot sa higit 300,000 na mga Amerikano ang posibleng mamamatay sa Marso.





Samantala sa Europa, sa France tinatayang nasa kalahating milyong katao na ang nagkasakit pinakamataas itong bilang ng kaso sa isang araw, habang sa nasa 228,179 katao naman ang bagong kaso sa Italy.





Nitong buwan lang ng Ennero, nasa higit 900 katao naman ang namatay sa buong England at Wales, bagay na malaking hamon para sa British Government.





Pero umaasa pa din si Prime Minister Boris Johnson, magiging epektibo ang kanilang mga hakbang at hindi magtatagal ay makakablik na sa mga opisina ang milyong-milyong residente na naka-work from home.





At ang hakbang na ito ay inaasahang makakatulong para mailihis ang tuon ng mga tao sa buong mundo sa kinakaharap na iskandalo ng kanyang pamunuan.





Noong nakaraang linggo kasi, lumabas ang balita na nagkaroon ng party sa mismong lugar ng Prime Minister Johnson habang nakalockdown ang buong bansa.





Depensa ng ni Prime Minister, hindi nya inakalang may health protocols silang nalabag.





" Walang nagsabi sa akin na nalabag ang health protocols at Covid rules dahil para sa akin wala kaming nalabag."





Lumalabas din ng ilang balita na may nilulutong hakbang ang ilang partido para mapaalis ito sa pwesto.