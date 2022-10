Problema sa pagtulog, maaaring coronasomnia

Highlights Ang pagkabalisa ay humantong sa tumataas na mga kaso ng kakulangan sa pagtulog

May mga pagan pang mapabuti ang pagtulog

Kung ang mga problema sa pagtulog ay nagsisimulang makaapekto sa araw-araw na buhay, humingi ng tulong

Habang nagpapatuloy ang laban kontra COVID-19, mayroon ding pagtaas sa bilang ng pagkabalisa. Ang pagkabalisa na ito ay humantong sa tumataas na mga kaso ng kakulangan sa pagtulog.





Ayon kay Dr Angelica Logarta-Scott, maraming tao ang nahaharap sa kawalan ng pagtulog o 'coronasomnia' dahil sa pandemya, gayunpaman, maaaring may iba pang mga dahilan para sa pagkagambala ng pagtulog.





"Coronasomnia is caused by the pandemic but there are also other contributing factors that can cause their sleep disruptions."





