Maybahay nakapagtayo ng matagumpay na negosyo dahil sa determinasyon

“I know in my heart I have entrepreneurial skills that I need to use and I also want to help my husband and family, work as a team.”





Matapos magsilang ng unang sanggol ay nagdesisyon si Ms Corpuz na hindi na magtrabaho bilang registered nurse.





Nagsimula siyang pumasok sa pag-nenegosyo sa kagustuhang magamit ang kakayahan at makatulong sa kanilang pamilya.





Highlights

Nakapagtayo ng dalawang matagumpay na negosyo si Syrene Corpuz

Magkasamang pinamamahalaan ng mag-asawa ang kanilang negosyo

Naglunsad ng beauty care business si Ms Corpuz upang tulungan ang mga kababaihang ma-ienjoy ang self-care sa bahay



Listen to SBS Filipino from 10am - 11am daily