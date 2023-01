Year of the Rat: Anong animal signs ang maswerte at anong negosyo ang patok ngayong 2020

Available in other languages

Isa sa pinakamaswerte sa Year of the Rat ay ang mga ipinanganak sa Year of the Ox . Batay sa Chinese Zodiac, umuupo sa chart nito ang victory o success star. Magiging maganda ang taong ito para magka-baby at maraming opportunities ang inaasahang darating. Kailangan lang mag-ingat ang mga Ox sa mga backstabbers o mga naiinggit sa kanila.





Ang susunod na magiging maswerte ngayon ay ang mga ipinanganak sa Year of the Dragon . Ang Year of the Dragon ngayon ay bumubuga ng pera, mga opportunities, at success. Pagdating sa pera at career, magiging maswerte ang mga Dragon. Kinakailangan lang mag-ingat sa cheating o betrayal at maging mapanuri sa mga pinipirmahang mga dokumento.





Para naman sa mga ipinanganak sa Year of the Monkey , maganda ang dating ng mga opportunities dahil maraming tumutulong sa kanila. Magandang taon ito para magpakasal, magka-baby, at mag-aral. Mag-ingat lang ang mga monkey sa tests o cheating.





Unlucky animal signs





Hindi maganda ang taong ito para sa mga ipinanganak sa Year of Horse . Batay sa Chinese Zodiac, ang Horse ay kaaway ng Rat. Hindi magiging mapalad ang mga Horse ngayon dahil may direct clash ang sign na ito sa Rat. Kinakailangan din pag-ingatan ng Horse ang kanilang kalusugan. At pagdating naman sa pera medyo matumal o magiging mabagal ang dating nito. Samantala sa pag-ibig, maaaring magkaroon ng madalas na conflict o pag-aaway.





Samantala kung naging maswerte ang Year of the Rabbit noong nakaraang taon, hindi na ito papalarin ngayon. Dahil sa taong ito, uupo sa chart ang five yellow misfortunes. Posible na magkaroon ng problema sa career, sa pera, love or marriage issue, business delay or medyo hindi magandang kalusugan.





Kahit Year of the Rat ngayon, hindi nangangahulugan na bubuhos ang lahat ng swerte sa mga ipinanganak sa Year of the Rat . Kinakailangang mag-ingat ng mga Rat sa mga property issues at scams. At dahil maiinitin ang ulo ng mga Rat batay sa Chinese Zodiac, madalas silang mapapa-away na maaring mauwi sa demandahan o di kaya ay bloodshed. Marami ding nakaantabay na misfortunes, pagtatalo at di pagkakaintindihan. Maaaring kung may business deals ka ay magkakaroon ng mga delay o maaaring magka-issue.





Dapat ding bantayan sa 2020 ang mga ipinanganak sa Year of the Sheep . Magiging prone sa mga aksidente ang Sheep at katulad ng ibang unlucky signs, makakaranas din sila ng mga delays. Subalit hindi naman lahat masama ang prediction sa Year of the Sheep, dahil uupo naman sa chart nila ang wisdom stars na magdadala ng maraming kita sa negosyo at maraming ideas.





Sa mga mag-eexam na ipinaganak sa Year of the Sheep, maganda ang taong ito para makapasa sa mga exams. Maganda din ang forecast pagdating sa pag-ibig o relationship.





Mga patok na negosyo





Ang patok na negosyo pa din ngayon ay online at mga negosyong may kinalaman sa pagkain, real estate, travel at transportation. Samantala yung mga negosyong may kinalaman sa agriculture at education ay inaasahang babagal ng kaunti.