SBS 普通話電台其他收聽方法 澳洲教育部決定增加專業理科老師 “體育老師也不喜歡教數學”！Play04:23SBS 普通話電台其他收聽方法 Students enjoying STEM learning at a school holiday program Source: SBS下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.04MB)Published 17 July 2018 at 8:40amSource: SBSAvailable in other languages 來自澳大利亞首席科學家的研究報告顯示，長期以來，12年級報讀科學、技術、工程和數學的學生數目一直呈下降趨勢。 Published 17 July 2018 at 8:40amSource: SBSAvailable in other languages聯邦教育部最近在推進一項旨在讓小學開始，也能配備資質較高的STEM老師的計劃。教育部長伯明翰說，STEM是彊大的經濟髮動機。但是反對黨質疑聯邦政府在大幅削減教育經費後，拿什麼錢來為此買單。聯邦政府稱，今年將增加175到186億元教育經費。READ MORE"我的音乐是youtube老师教的"有些澳洲人的数学可能真的不是数学老师教的 分享Latest podcast episodesSBS晚新聞（2022年8月2日）澳洲原住民與中國的關系始於貿易？SBS早新聞 (2022年8月2日)政府提上議程的住房保障計劃