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澳洲教育部決定增加專業理科老師 “體育老師也不喜歡教數學”！

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STEM teachers

Students enjoying STEM learning at a school holiday program Source: SBS

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Published 17 July 2018 at 8:40am
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來自澳大利亞首席科學家的研究報告顯示，長期以來，12年級報讀科學、技術、工程和數學的學生數目一直呈下降趨勢。 　

Published 17 July 2018 at 8:40am
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聯邦教育部最近在推進一項旨在讓小學開始，也能配備資質較高的STEM老師的計劃。
教育部長伯明翰說，STEM是彊大的經濟髮動機。
但是反對黨質疑聯邦政府在大幅削減教育經費後，拿什麼錢來為此買單。
聯邦政府稱，今年將增加175到186億元教育經費。

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