澳洲教育部決定增加專業理科老師 “體育老師也不喜歡教數學”！

聯邦教育部最近在推進一項旨在讓小學開始，也能配備資質較高的STEM老師的計劃。



教育部長伯明翰說，STEM是彊大的經濟髮動機。



但是反對黨質疑聯邦政府在大幅削減教育經費後，拿什麼錢來為此買單。



聯邦政府稱，今年將增加175到186億元教育經費。





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