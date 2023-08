Rencontre avec Maryse Duyker, traductrice, écrivaine et historienne.

Maryse Duyker est née à Curepipe, Maurice en 1932. Elle a émigré en Australie, à l'âge de dix-huit ans, en 1950. Elle a d'abord travaillé dans une fabrique de chemises à Melbourne et a ensuite obtenu un emploi à la National Bank of Australia en tant que traductrice . Maryse Duyker a écrit sur son enfance et son expérience de l'émigration dans l'anthologie Mauritian Heritage (1986), éditée par son fils aîné, l'historien Edward Duyker.















En 1992, Maryse Duyker a contribué à plusieurs traductions de l'anthologie The Discovery of Tasmania (1992) qui rassemblait tous les extraits de journaux connus des deux premières expéditions européennes à Van Diemen's Land. Avec Edward Duyker, elle a également publié Voyage to Australia and the Pacific (MUP, 2001), la première traduction anglaise du journal de l'explorateur français Bruny d'Entrecasteaux.





















En 2010, avec Edward Duyker, elle publie une traduction française de An Officer of the Blue (MUP, 1994), la biographie de son fils Edward Duyker sur l'explorateur français Marc-Joseph Marion Dufresne (le premier explorateur après Abel Tasman à atteindre la Terre de Van Diemen).











Plus recémment elle a travaillé sur Dumont d’Urville : L'homme et la mer , traduction, revision et adaption par Maryse Duyker, Anne Kehrig et Edward Duyker, Éditions CTHS [Comité des Travaux historiques et scientifiques], Paris, 2021





(Médaille de l'Académie de Marine 2022}