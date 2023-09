Η Ελληνική Κοινότητα ΝΝΟ υποστηρίζει το ΝΑΙ στο επικείμενο δημοψήφισμα

Το δημοψήφισμα θα είναι για την συνταγματική αναγνώριση των Ιθαγενών ως των πρώτων κατοίκων αυτής της χώρας με την θέσπιση της «Φωνής», το οποίο θα είναι ένα σώμα που θα συμβουλεύει την αυστραλιανή κυβέρνηση για θέματα που θα αφορούν τους Ιθαγενείς.





Η Κοινότητα «πιστεύει ότι με την υποστήριξη του "ΝΑΙ" και την ενσωμάτωση της Φωνής των Πρώτων Εθνών στο Κοινοβούλιο μέσω του Αυστραλιανού Συντάγματος, τα Πρώτα Έθνη θα αποκτήσουν την αναγνώριση που αξίζουν και θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν προγράμματα και πρωτοβουλίες που απαιτούνται», για θέματα που τους αφορούν, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.





Εξάλλου, η Κοινότητα διοργανώνει δημόσια συγκέντρωση για την συζήτηση αυτού του θέματος την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ (Cyprus Community Club), 56-76 Stanmore Road, Stanmore.





Στην συγκέντρωση θα παραστεί και θα μιλήσει η ομοσπονδιακή υπουργός για Υποθέσεις των Ιθαγενών, Linda Burney.





Η σημερινή ανακοίνωση της Κοινότητας έχει ως ακολούθως:





ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ "ΝΑΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ





"ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"







Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοινώνει την υποστήριξή της στο επερχόμενο δημοψήφισμα που αφορά την ενσωμάτωση των Πρώτων Εθνών στο Κοινοβούλιο μέσω του Αυστραλιανού Συντάγματος. Οι Ιθαγενείς και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες εξακολουθούν να παραμένουν οι πιο μειονεκτικές ομάδες στην Αυστραλία.







Τα ποσοστά θνησιμότητας, τα επίπεδα εκπαίδευσης, οι δείκτες υγείας και τα εισοδήματα για τους Ιθαγενείς και τους Νησιώτες των Στενών Τόρες βρίσκονται πολύ κάτω από τα αντίστοιχα ποσοστιαία στοιχεία του υπόλοιπου πληθυσμού. Παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να διορθώσουν αυτή την ανισότητα και να παράσχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, η βελτίωση στη συνολική ευημερία των Ιθαγενών και των Νησιωτών των Στενών Τόρες είναι ελάχιστη, αν όχι ανύπαρκτη σε ορισμένες περιπτώσεις.







Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας πιστεύει ότι με την υποστήριξη του "ΝΑΙ" στο επερχόμενο δημοψήφισμα και την ενσωμάτωση της φωνής των Πρώτων Εθνών στο Κοινοβούλιο μέσω του Αυστραλιανού Συντάγματος, τα Πρώτα Έθνη θα αποκτήσουν την αναγνώριση που αξίζουν και θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν προγράμματα και πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την αλλαγή της κατάστασης. Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι προγράμματα και πρωτοβουλίες που προτείνονται από τα ίδια τα Αυτόχθονα Έθνη έχουν επιφέρει περισσότερη επιτυχία στην επίλυση ορισμένων από αυτών των σοβαρών προβλημάτων.





Η Φωνή των Πρώτων Εθνών στο Κοινοβούλιο θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο προς το Κοινοβούλιο και την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Η Κοινότητα πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει το δημοψήφισμα να υποστηριχθεί με ένα ισχυρό "ΝΑΙ" στις 14 Οκτωβρίου 2023.





Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της





Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας







WE VOTE "YES" IN THE REFERENDUM FOR THE





"VOICE OF THE FIRST NATIONS IN PARLIAMENT"





The Greek Orthodox Community of New South Wales supports the "Yes" case for the inclusion in the Australian Constitution of an Indigenous Voice to Parliament.



Indigenous & Torres Strait Islander people continue to be the most disadvantaged group in Australia. Mortality rates, education rates, health indicators and incomes for Indigenous and Torres Strait Islanders are well below those of the remainder of the population.





Governments have attempted to correct the imbalance and provide services in health, education, and employment and although many billions of dollars have been spent there has been little and in some cases no improvement in the overall welfare of Indigenous and Torres Strait Islander people.





The Greek Community believes that by supporting the "Yes" Vote and enshrining the voice to Parliament in the Australian Constitution, Indigenous & Torres Strait Islander people will have the recognition they deserve as the First Nations People and have an opportunity to propose programmes and initiatives which benefit all Australians.





Overseas experience has shown that programmes and initiatives proposed by First Nations people have been more successful in resolving some of these issues The Voice to Parliament is an advisory body to the Parliament and to the Executive Government.





The Community therefore believes that the Indigenous Voice to Parliament should be supported with a "Yes" vote on the 14th of October, 2023.





From The Board of Directors



Greek Orthodox Community of New South Wales Ltd