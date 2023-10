$600 εκ.για κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός παρά τις επικρίσεις

Εξακόσια εκατομμύρια θα κοστίσει η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, όπως ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.





ηλεκτροπαραγωγική μονάδα που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο θα κατασκευαστεί στη NNO

έκθεση -ορόσημο της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σταματήσουν τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα

η μονάδα φυσικού αερίου θα κοστίσει στον Αυστραλό φορολογούμενο $600 εκ.

Η μονάδα θα χτιστεί στην περιοχή Hunter Valley στη ΝΝΟ.





Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μόρισον, η εν λόγω μονάδα είναι αναγκαία προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού σε χαμηλά επίπεδα όταν κλείσει η ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της AGL στο Liddell το 2023. Η μονάδα αυτή λειτουργεί με άνθρακα.





Ωστόσο, έκθεση - ορόσημο της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας ( International Energy Agency) που δόθηκε στη δημοσιότητα πρόσφατα υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις χρειάζεται να απομακρυνθούν απ΄τις επενδύσεις στην εξόρυξη και εκμετάλλευση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου και να προσανατολιστούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αν είναι να διατηρηθεί ο στόχος των μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, αναφερόμενος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είπε ότι η δημιουργία της μονάδας φυσικού αερίου στηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθ’ ότι ‘ο αέρας δεν θα φυσά πάντα, ο ήλιος δεν θα λάμπει πάντα» και ότι η ανάπτυξη μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας βρίσκεται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης:





"It supports the renewable energy in the system. Wind doesn't always blow. Sun doesn't always shine. And you need firming power from gas to ensure that the renewable energy investments are effective. Battery development is still at a very early stage and gas is an important transition fuel to support the transition of Australia's energy economy over the next 20 or 30 years."





Η εταιρεία AGL κατασκευάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην κλίμακα του υφιστάμενου δικτύου, στην Αδελαίδα. Πρόκειται για την πέμπτη μονάδα αποθήκευσης στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας που λειτουργεί ή βρίσκεται υπό κατασκευή.





Στη Βικτώρια η πολιτειακή κυβέρνηση ήδη έχει ξεκινήσει την κατασκευή μιας τεράστιας μπαταρίας προκειμένου να εκσυγχρονίσει το δίκτυο ηλεκτρικού της πολιτείας να στηρίξει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση της πολιτείας δεδομένων των θερμότερων καλοκαιριών που αναμένονται στα επόμενα χρόνια.





Το έργο στη Βικτώρια θα είναι η μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στο νότιο ημισφαίριο.





Η έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας υποστηρίζει ότι για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη έως το 2050 στον ενάμιση βαθμό Κελσίου θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της ουδετερότητας άνθρακα. Αυτό σημαίνει τέρμα στις πωλήσεις αυτοκινήτων θερμικού κινητήρα μετά το 2035 και εγκατάλειψη κάθε σχεδίου για εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων.





Οι νεολαίοι της Αυστραλίας διαδήλωσαν την περασμένη Παρασκευή θέλοντας να θυμίσουν στην κυβέρνηση τις υποχρεώσεις της απέναντι στη νέα γενιά σε σχέση με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής όπως λέει η δεκαεξάχρονη Kayla Hill:





"It is irresponsible and dangerous for the government to fund gas which is harming the environment, which has been resisted by First Nations communities for years and is overall just letting us and our economy down."





