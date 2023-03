Oκτώ υποβρύχια ύψους $368 δις θα αποκτήσει η Αυστραλία μέσω AUKUS

Το κόστος των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια της τριμερούς συμφωνίας AUKUS θα κυμανθεί από 268 έως 368 δισεκατομύρια δολλάρια.





Τα νέα υποβρύχια θα ονομάζονται SSN-AUKUS.





Αναμένεται να κατασκευαστούν έως και οκτώ πυρηνοκίνητα υποβρύχια στην Αυστραλία τα οποία και θα ενταχθούν στον στόλο του πολεμικού ναυτικού της χώρας στην δεκαετία του 2040 .





Εχει ήδη αρχίσει ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή του νεόυ τύπου υποβρυχίων απ΄την Βρετανία, των υποβρυχίων SSN-AUKUS. Τα υποβρύχια θα είναι ενσωματωμένα με αμερικανική τεχνολογία.



Η κατασκευή τους θα γίνει στη Νότια Αυστραλία στο ναυπηγείο Osborn το οποίο θα λάβει 8 δις για την αναβάθμισή του.





Κερδισμένη και ηΔυτική Αυστραλία απ΄την συμφωνία AUKUS. Θα φιλοξενεί Βρετανικά και Αμερικανικά υποβρύχια τα οποία θα βρίσκονται στην Αυστραλία εκ περιτροπής. Αυτό θα αρχίσει σε τέσσερα χρόνια από τώρα. Με άλλα λόγια θα υπάρχει μόνιμη παρουσία αμερικανικών και βρετανικών υποβρυχίων στην Αυστραλία.





Ο κ. Αλμπανίζι μίλησε απ΄το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ όπου βρίσκεται για μια πολύ σημαντική επένδυση η οποία, όπως είπε, θα ενισχύσει την αμυντική δυνατότητα της Αυστραλίας και παράλληλα θα δημιουργήσει 20 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.





Τον ιδιο ενθουσιασμό έδειξε και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ ο οποίος μίλησε για δέσμευση των τριών για την περιοχή του Ειρηνικού ‘παρ’ όλο που γεωγραφικά είναι πολύ μακριά από εμάς’ όπως είπε κάνοντας λόγο για κοινές αξίες:





"We're very excited about it. It's about our commitment to the Pacific region, which, even though it's geographically a long way from where we are, it's important in a way to demonstrate our commitment to the values that we hold dear as countries."



Αγορά Αμερικανικών υποβρυχίων





Η Αυστραλία έχει δεσμευτεί στα πλαίσια της AUKUS να αγοράσει τουλάχιστον τρία υποβρύχια κλάσσης Virginia απ΄τις ΗΠΑ την ερχόμενη δεκαετία καθώς και να συνεισφέρει στα αμερικανικά ναυπηγία.





Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ανακοινώθηκαν από κοινού ανάμεσα στους ηγέτες των τριών χωρών, Αυστραλίας, ΗΠΑ και Βρετανίας.





Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για συμφωνία – ορόσημο για τις τρεις χώρες, μιά συμφωνία που θα φέρει τις τρεις χώρες πιο κοντά από ποτέ, όπως είπε:





"It'll become a future standard for both the UK Royal Navy and the Royal Australian Navy. It'll meet Australia's defence needs while bringing our militaries, our scientists, our engineers, our ship-builders, our industrial workforce, our countries closer together than ever."