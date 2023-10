Tελεσίγραφο Μπάϊντεν στις μυστικές υπηρεσίες για την προέλευση του ιού

Ο Τζο Μπάϊντεν ζήτησε απ΄τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους ως προς τον προσδιορισμό της προέλευσης του ιού και να καταλήξουν σε μια εξήγηση. Τους έδωσε μάλιστα και διορία 90 ημερών για να του υποβάλλουν την έκθεση με τα συμπεράσματα των ερευνών τους.





O ιός εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 και κόστισε μέχρι στιγμής τη ζωή σε 3,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Πάνω από ενάμιση χρόνο μετά η προέλευσή του παραμένει άγνωστη.





Στην αρχή η επικρατούσα άποψη ήταν ότι ο ιός προήλθε απ΄τις νυχτερίδες. Στο στόχαστρο αυτής της θεωρίας βρέθηκαν οι λεγόμενες «υγρές αγορές» της Ουχάν.

Αργότερα ακούστηκε ότι ο ιός προήλθε από κάποιο ατύχημα σε εργαστήριο της Ουχάν.





Ωστόσο, οι ανεπάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων δυσκολεύει τον προσδιορισμό του ιού – παρά την πληθώρα θεωριών.





«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους εταίρους τους σε όλον τον κόσμο για να ασκήσουν πιέσεις στην Κίνα ώστε να συμμετάσχει σε μια πλήρη, διαφανή και στηριγμένη σε αποδείξεις διεθνή έρευνα», τόνισε ο Μπάϊντεν στην ανακοίνωσή του.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Karine Jean-Pierre ο προσδιορισμός της προέλευσης του ιού θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία για την επόμενη πανδημία: