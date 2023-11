Ο άνθρακας το τελευταίο 'θύμα' στον εμπορικό πόλεμο Αυστραλίας -Κίνας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Global Times, ιδιοκτησία της Κινεζικής κυβέρνησης, η Κίνα έδωσε έγκριση σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες να εισάγουν άνθρακα απο διάφορες χώρες «εκτός της Αυστραλίας».





Το δημοσίευμα αυτό θορύβησε την αυστραλιανή κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον να απαιτεί απαντήσεις και διευκρινήσεις απ΄τη Κίνα σχετικά με το δημοσίευμα αυτό.





Να υπενθυμίσουμε ότι η Κίνα είχε ανακοινώσει πριν λίγους μήνες ότι θα σταματήσει τις εισαγωγές αυστραλιανών προϊόντων, όπως κρασί, θαλασσινά, βοδινό κρέας, κριθάρι, βαμβάκι, ξυλεία και άνθρακα.





Τον περασμένο μήνα η Κίνα επέβαλε ιδιαίτερα υψηλούς δασμούς στο αυστραλιανό κρασί, από 107 έως 200%.





Οι εξαγωγές άνθρακα στη Κίνα ανέρχονται σε δις δολάρια.

Μέχρι στιγμής η Αυστραλία αντιμετωπίζει το δημοσίευμα ως «φήμες των μέσων ενημέρωσης», σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργου Σκοτ Μόρισον ο οποίος ωστόσο τόνισε ότι αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες θα πρόκειται για ένα πολύ κακό αποτέλεσμα και για τις δύο χώρες.





Ο υπουργός εμπορίου Simon Birmingham δήλωσε ιδιαίτερα προβληματισμένος απ΄τις πληροφορίες αυτές.





Μιλώντας στο A-B-C είπε ότι δεν έχει καμιά ενημέρωση απ΄τη Κϊνα για το αν σταματούν οι εισαγωγές αυστραλιανού άνθρακα:





"We would urge them to rule that out swiftly and demonstrate that they are continuing to operate in a manner consistent with the type of market principles they committed to as part of their membership of the World Trade Organisation and through their free trade agreement (with Australia)."

Ο κ. Birmingham είπε ότι η Αυστραλία δεν θα διστάσει να ζητήσει τη διαιτησία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με το θέμα αυτό.





Τόνισε ότι η Αυστραλία παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει τον διάλογο και προέτρεψε τη Κίνα να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων:





"We remain willing to engage in dialogue to resolve these issues together, and we urge China to clarify them. To reject the reports that have been made to ensure that businesses engage on a commercial basis, and to sit down and work with us in relation to the issue so that we can avoid the types of legal processes like the WTO."