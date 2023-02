Το Climate Council κατονομάζει τους μεγάλους ρυπαντές της Αυστραλίας

Η λεγόμενη «βρώμικη δωδεκάδα» αποτελείται απ΄τις εξής εταιρείες: Chevron Australia, Woodside Energy, Anglo American, Santos, B-H-P, Glencore Coal, Inpex, Shell Australia, ConocoPhillips, South32, Esso Australia και Centennial Coal.





Η Δρ Jennifer Rayner επικεφαλής του Τμήματος Συνηγορίας, του Συμβουλίου Κλίματος, είπε ότι οι δώδεκα εταιρείες εντοπίζονται για τον ρόλο τους στην κλιματική κρίση της χώρας.





Είπε ότι η Αυστραλία δεν θα καταφέρει να πετύχει τον στόχο της για την μείωση των εκπομπών άνθρακα αν αυτή η δωδεκάδα δεν αναλάβει τις ευθύνες της.



«Για πολύ καιρό δρούσαν ελεύθερα» είπε η δρ Ράινερ και τόνισε «είναι καιρός να συμβάλουν στις προσπάθειες της χώρας για μείωση των εκπομπών άνθρακα»:





"We think these big polluters have had a free ride on their pollution for far too long and it's time for them to pull their weight in our shared national effort to cut emissions. We simply will not be able to meet, or ideally from a science perspective, beat Australia's national emissions reduction target or take real action on tackling harmful climate change if the 12 companies in this report do not pull their weight."





Εκτιμάται ότι οι δώδεκα αυτές εταιρείες ευθύνονται για το 40% των εκπομπών άνθρακα στη χώρα. Υπάγονται δε στο πρόγραμμα, Safeguard Mechanism, απ΄το οποίο και ελέγχονται. Το Safeguard Mechanism – «μηχανισμός διασφάλισης» θα μπορούσαμε να το πούμε - περιλαμβάνει διακόσιες εταιρείες.



Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιδιώκει την αναθεώρηση του μηχανισμού αυτού και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Επιδιώκει την αρωγή των εταιρειών για την μείωση των εκπομπών άνθρακα προκειμένου η χώρα να πετύχει τον στόχο που έθεσε για το 2030.





Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που περιορίζει τις εκπομπές μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καλύπτοντας σχεδόν το 30 τοις εκατό των εκπομπών ρυπογόνων αερίων σε εθνικό επίπεδο.





Η Δρ Ρέινερ ζητά από την κυβέρνηση να ενισχύσει το πλαίσιο του νομοσχεδίου προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος των κολοσσών ορυκτών καυσίμων:





" The safeguard mechanism needs to deliver genuine emissions reductions so that Australia's total emissions actually go down. That is the only way that we are going to make progress in this decade in the critical decade for action to address harmful climate change."



Η SBS επικοινώνησε με τις 12 εταιρείες που κατονομάζονται στην έκθεση και ζήτησε την δική τους άποψη.





Η South 32 δήλωσε ότι υποστηρίζει έναν ισχυρότερο ρόλο για τον Μηχανισμό Διασφάλισης και τα σχέδιά της για απολιγνιτοποίηση επικεντρώνονται σε έργα για την αποφυγή και μείωση των εκπομπών άνθρακα.





Η Shell Australia απαντώντας στην SBS News είπε ότι υποστηρίζει τις μηδενικές εκπομπές έως το 2050, ενώ η Chevron είπε ότι ο τρόπος διαχείρισης των εκπομπών ρυπογόνων αερίων είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της.





Η εταιρεία Inpex απ΄την πλευρά της υποστήριξε ότι εργάζεται ενεργά για να στηρίξει την ανάγκη του πλανήτη για καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.



Οι τροποποιήσεις στον Μηχανισμό Διασφάλισης τίθονται σε ισχύ τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.





Σε γραπτή δήλωσή του, ο υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Chris Bowen αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι το επόμενο βήμα για να παραμείνει η χώρα ανταγωνιστική σε μια παγκόσμια οικονομία που θα έχει απεξαρτηθεί απ΄τον άνθρακα.





Το γραφείο του υπουργού πρόσθεσε ακόμη ότι οι αλλαγές έχουν υποστηριχθεί ευρέως και θα επιτρέψουν μια προβλέψιμη διαδρομή μείωσης των εκπομπών άνθρακα που θα οδηγήσει στις μηδενικές εκπομπές έως το 2050.