Κορύφωση των κρουσμάτων COVID- 19 την περίοδο των Χριστουγέννων αναμένουν οι ειδικοί

Eιδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα θα βιώσει κι άλλες εξάρσεις COVID -19.





Ο επικεφαλής του ινστιτούτου Burnett, καθηγητής Brendan Crabb, μιλώντας στο κανάλι 7 είπε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αρχίσει να σταθεροποιείται και ότι η τελευταία έξαρση κρουσμάτων βρίσκεται στην ίδια κλίμακα με εκείνη της Ομικρον:





"Yeah, we probably have reached that plateau, you know, it's been five weeks or so getting there. That means we've got five weeks or so going down and the you know, the bottom of the peak, the so called trough is has proven to be a very high baseline. So I think the most important message is we have a massive COVID wave at the moment, the fourth one for the year, believe it or not, we've had Omicron for a year and here we are, with something of the same scale we've had at any other stage of the year."





Αυτή την εβδομάδα ( 12/12 μεχρι σήμερα 17/12) η χώρα κατέγραψε 112 χιλιάδες 219 νέα κρούσματα κορωνοιού – σύμφωνα με τα στοιχεία που δώθηκαν χθες Παρασκευή. Ο αριθμός αυτός είναι ελαφρά αυξημένος απ΄τον αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων της προηγούμενης εβδομάδας.





Ελαφρά αυξημένος ήταν και ο αριθμός των θανάτων αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα υπήρξαν διακόσιοι τριάντα δύο θάνατοι σ’ όλη την Αυστραλία.





Επίσης, αυτή την εβδομάδα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα την στρατηγική για την διαχείριση της πανδημίας το 2023.





Ο ομοσπονδιακό υπουργός Υγείας Mark Butler είπε ότι η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι το σύστημα υγείας της Αυστραλίας μπορεί να ανταποκριθεί σε μελλοντικά κύματα και παραλλαγές του ιού, να προωθήσει τους εμβολιασμούς και της θεραπείες και να επιβραδύνει την εξάπλωση του κορωνοϊού.





Ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση επενδύει 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον και το σχέδιο θα προσφέρει επιπλέον βοήθεια για τη φροντίδα ηλικιωμένων, τα πρώτα έθνη, την αναπηρία και τις πολυπολιτισμικές κοινότητες.





Ο υπουργός Μπάτλερ είπε ότι η κυβέρνηση θα επεκτείνει τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης 50/50 για τις κλινικές που πραγματοποιούν PCR και το 2023.





Αλλαγές απ΄την 1η Ιανουαρίου 2023



Δύο σημαντικές αλλαγές που θα εφαρμοστούν απ΄την 1 η Ιανουαρίου είναι οι εξής:





1) όσοι θέλουν να υποβληθούν σε μοριακό τεστ για τον κορωνοιό – δηλαδή PCR – θα πρέπει να έχουν παρεπεμπτικό απ΄τον γιατρό τους ΚΑΙ





2) οι συνεδρίες με ψυχολόγο που επιδοτούνται απ΄το σύστημα υγείας θα μειωθούν σε 10 από 20 που είναι τώρα.





Ο κ. Μπάτλερ είπε ότι το συγκεκριμένο μέτρο – των 20 επιδοτούμενων συνεδριών – ήταν προσωρινό και εντάσσονταν στα μέτρα για την υγεία που έλαβε το κράτος στην διάρκεια της πανδημίας.





Η εικόνα σε ΝΝΟ και Βικτώρια





Και στις δύο αυτές πολιτείες ο αριθμός των κρουσμάτων φαίνεται να σταθεροποιείται.





Αυτή την εβδομάδα η ΝΝΟ κατέγραψε 40, 695 νέα κρούσματα –πεντακόσια περίπου περισσότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.





Η Βικτώρια κατέγραψε εικοσιτέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο κρούσματα – και σε αντίθεση με την ΝΝΟ τα κρούσματα αυτή την εβδομάδα στη Βικτώρια ήταν μειωμένα κατά περίπου τρεις χιλιάδες σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα.





Κλείνοντας να προσθέσουμε ότι ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται με κορωνοϊό παραμένει υψηλός τόσο στη Βικτώρια όσο και στην ΝΝΟ.