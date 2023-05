Ποιά τα αποτελέσματα απ΄την επίσκεψη του Αυστραλού υπουργού εμπορίου στην Κίνα;

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ομοσπονδιακού υπουργού εμπορίου στην Κίνα μετά από τέσσερα χρόνια.





Ο υπουργός ευελπιστούσε στην εξεύρεση πορείας που θα οδηγούσε στην άρση των περιορισμών που έχει επιβάλει η Κίνα στις ειξαγωγές Αυστραλιανών προϊόντων.





Στην συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του Wang Wentao συμφωνήθηκε να επιταχυνθεί η διαδικασία του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών – ενός διαλόγου που θα οδηγήσει στην επίλυση των ζητημάτων εμπορικής φύσης μεταξύ των δύο χωρών.





Ο κ. Φάρελ εξέφρασε αισιοδοξία στην πορεία της Αυστραλίας προς μιάς κοινά αποδεκτής λύσης στην βελτίωση των εμπορικών σχέσεων Αυστραλίας -Κίνας.





"I raised with Minister Wang, each of the remaining impediments that need to be resolved in order to achieve this pathway. I'm very pleased to confirm that we agreed to step up dialogue under our free trade agreement and other platforms to resolve our outstanding issues. We also discussed the World Trade Organisation disputes, and I was very pleased to get a reassurance that our agreement reached recently on barley remains on track."



O ομοσπονδιακός υπουργός εμπορίου Ντον Φάρελ σε δηλώσεις του τόνισε ότι οι δύο χώρες – Αυστραλία και Κίνα – έχουν ακόμη πολύ δουλειά μπροστά τους πριν ομαλοποιηθούν οι εμπορικές τους σχέσεις.





Ο κ. Φάρελ απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τον Κινέζο ομόλογό του να επισκεφθεί την Αυστραλία λέγοντας " θα ' θελα να σας καλέσω επίσημα να επισκεφθήτε την Αυστραλία και συγκεκριμένα την Αδελαίδα, στη Νότια Αυστραλία. Ξεχάστε το Σύδνευ και τη Μελβούρνη. Ελάτη στην Αδελαίδα και ελπίζω να μπορείτε να' ρθειτε και να μείνετε στον όμορφο αμπελώνα μου στην Clare Valley".





Πρόκειται για μια στρατηγική πρόσκληση αν αναλογιστεί κανείς τους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα στο Αυστραλιανό κρασί - ένα απ΄τα πιο κερδοφόρα προιόντα στον κατάλογο των Αυστραλιανών εξαγωγών με σημαντική διείσδυση στην Κινεζική αγορά.





Οπως είπε αργότερα ο κ. Φάρελ ο Κινέζος ομόλογός του αποδέχθηκε την πρόσκληση.





Περισσότερες λεπτομέρειες στο ηχητικό που συνοδεύει το άρθρο.