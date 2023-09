Το El Nino αναμένεται να φέρει θερμοκρασίες ρεκόρ- πάνω από 60 πυρκαγιές τις τελευταίες δύο μέρες

Σε μεγάλα τμήματα της Νέας Νότιας Ουαλίας, του Κουίνσλαντ, της Νότιας Αυστραλίας και της Βόρειας Επικράτειας, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.





Μόλις χθες, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας δήλωσε επίσημα ότι η Αυστραλία έχει εισέλθει πλέον στο φαινόμενο του Ελ Νίνιο.





Η ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έρχεται δύο μήνες μετά την ανάλογη δήλωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμός για το Ελ Νίνιο - που σημαίνει ότι αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες για ρεκόρ παγκόσμιων θερμοκρασιών.





Το φαινόμενο φέρνει θερμό, ξηρό καιρό. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών σ' όλη τη χώρα και οι υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας έοχυν ήδη εκφράσει φόβους για το καλοκαίρι που έρχεται αλλά και την άνοιξη που διανύουμε.





Ο Karl Braganza, ο διευθυντής της υπηρεσίας κλίματος στην Μετεωρολογική Υπηρεσία στην διάρκεια της ανακοίνωσης για το φαινόμενο Ελ Νίνιου είπε ότι η χώρα θα πρέπει να περιμένει ένα καλοκαίρι με υψηλότερες θερμοκρασίες απ άυτές που βιώσαμε τα τελευταία τρία χρόνια - που σημαίνει πιο ζεστό καιρό απ' κείνον του Μαύρου Καλοκαιριού, 2019 - 20... ένα καλοκαίρι που έφερε καταστρεπτικές πυρκαγιές:





"Globally the El Niño really means that we have a continuation of the global heat that we've seen in the global oceans in particular, and the global oceans have been at record temperatures since about April so consistently what we are probably projecting for the summer, is that Australia will continue to stay warm and dry weather, and it's really up to individuals and communities now to prepare for a summer of heat and fire hazards."





Στην περιοχή του Ευρύτερου Σύδνευ και την περιοχή της νότιας ακτής της ΝΝΟ απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιάς σήμερα καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.





Μάλιστα σήμερα (20/9/23) το πρωί οι αρχές αναβάθμισαν τον κίνδυνο για πυρκαγιά στη νότια ακτή της ΝΝΟ στο υψηλότερο σημείο - αυτό των "καταστροφικών συνθηκών" - στην αγγλική το ακούμε ως "catastrophic".





Φωτιές μαίνονταν χθες και στην Τασμανία όπου μάλιστα εκεννώθηκε καμπινγκ σε τουριστική περιοχή στη νότια ακτή του νησιού και συγκεκριμένα στο Coles Bay.





Η Πυροσβεστική επιχειρούσε με εναέρια και επίγεια μέσα.





Ακούστε περισσότερα στο ηχητικό που συνοδεύει το άρθρο