Ο 'Ερυθρός Κατάλογος' απειλούμενων ειδών σημείο ελπίδας και ευαισθητοποίησης

Θετικά τα νέα για κάποια είδη ζώων, όπως εκείνο του ευρωπαικού βίσονα, απακαρδιωτικά για κάποια άλλα, σύμφωνα με τον ‘Ερυθρό Κατάλογο’ της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης ( International Union for Conservation of Nature ) που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα.





Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης, που εδρεύει στην Ελβετία, εκδίδει τον «Ερυθρό Κατάλογο» των απειλούμενων ειδών του κόσμου για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.





Αντίστοιχοι «Ερυθροί Κατάλογοι» εκδίδονται σε διάφορες χώρες με αντικείμενο τα απειλούμενα είδη σε εθνικό επίπεδο.





Κύρια σημεία

31 είδη εξαφανίστηκαν, υποστηρίζει ο 'Ερυθρός Κατάλογος' απειλούμενων ειδών

με εξαφάνιση απειλείτε το 40% των αμφίβιων, το 26% των θηλαστικών και το 33% των κοραλλιών

Δρυς και macadamia ανάμεσα στα είδη χλωρίδας που έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα

Ένα απ΄τα είδη που παρουσίασε βελτίωση ήταν εκείνο του ευρωπαϊκού βίσονα. Το είδος είχε εξαφανιστεί απ΄τα δάση της Ευρώπης μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για δεκαετίες επιβίωνε μόνο σε ζωολογικούς κήπους. Στη δεκαετία του ’50 ξεκίνησαν ειδικά προγράμματα επανένταξης του βίσονα στο φυσικό του περιβάλλον.





Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ο πληθυσμός του τριπλασιάστηκε, σύμφωνα με την Διεθνής ¨Ενωση Προστασίας της Φύσης.





Επίσης ο πληθυσμός άλλων 25 ειδών παρουσιάζει βελτίωση.

Πρόκειται για μια σπάνια θετική είδηση και εξέλιξη σε μια εποχή που ο πήχης δυσάρεστων ειδήσεων για τη φύση και το κλίμα κάνει ‘βουτιά’ γνωρίζοντας νέα βάθη.





Ο ‘Ερυθρός Κατάλογος’ περιλαμβάνει 128 χιλιάδες 918 είδη πανίδας και χλωρίδας στις τρείς κατηγορίες κινδύνου του καταλόγου.





Με εξαφάνιση απειλούνται 35 χιλιάδες 765 είδη του φυτικού και ζωικού βασιλείου.





Ενα απ΄αυτά είναι τα δελφίνια του γλυκού νερού.

Η έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης, υποστηρίζει ότι τα δελφίνια του γλυκού νερού απειλούνται με εξαφάνιση παγκοσμίως.





Ο Craig Hilton-Taylor επικεφαλής του ‘Ερυθρού Καταλόγου’ υποστήριξε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα ευθύνεται για την δραματική μείωση του πληθυσμού των δελφινιών και ότι οι επιπτώσεις αυτής της δραστηριότητας επηρεάζει όλα τα είδη:





"All of these things are down to human activities, whether it's direct hunting or fishing or harvesting of the species, to introducing invasive species, changing habitats to agriculture, urbanisation, climate change, we're really seeing climate change coming through quite strongly this time around with increasing frequency and intensity of fires in South Africa, Australia, California. Warming of the oceans, that's having an impact on lots of species, we're now starting to detect those trends. So, the human footprint is everywhere."





Ο «Ερυθρός Κατάλογος» υποστηρίζει ότι έχουν εξαφανιστεί 31 είδη.v

Στα είδη της πανίδας που έχουν υποστεί πλήγμα βρίσκεται η βελανιδιά και τα φυτά της οικογένειας protea στην οποία ανήκουν και τρία είδη μακαντέμια συμπεριλαμβανομένου και αυτού που παράγει τον ομώνυμο ξηρό καρπό.





Με εξαφάνιση απειλείτε το 40% των αμφίβιων, το 26% των θηλαστικών, το 34% των κωνοφόρων δέντρων, το 14% των πτηνών, το 33% των καρχαριών, το 33% των κοραλιών και το 28% των καρκινοειδών όπως για παράδειγμα τα καβούρια.





Ο ‘Ερυθρός Κατάλογος», τέλος, κάνει ειδική μνεία στον πληθυσμό του πλατύποδα, ζώου της Αυστραλίας, που παρουσιάζει σημαντική μείωση.