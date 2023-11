Κηρύξτε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, λέει ο Γκουτέρες στους παγκόσμιους ηγέτες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύμου και ζητά απ΄τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει σε επείγουσα, άμεση δράση για να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειές της.





Με αφορμή τη συζήτηση για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Climate Ambition Summit πριν λίγες μέρες, ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να κηρύξουν κατάσταση «κλιματικής έκτακτης ανάγκης» στις χώρες τους, για να προκύψουν ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η καταστροφική κλιματική αλλαγή.





η Αυστραλία δεν προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη σύνοδο για το κλίμα Climate Ambition Summit

o γγ του ΟΗΕ προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα

στη Σύνοδο Κορυφής πήραν μέρος πάνω από 70 ηγέτες κρατών

να δεσμευτεί για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 καλεί τον πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον η αντιπολίτευση

Πάνω από 70 ηγέτες κρατών πήραν μέρος στη Σύνοδο Κορυφής η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με στόχο την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με αφορμή την 5 η επέτειο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.





«Υπάρχει κανένας που να μπορεί ακόμη να αρνείται ότι αντιμετωπίζουμε μια δραματική έκτακτη ανάγκη; Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα καλώ όλους τους ηγέτες παγκοσμίως να κηρύξουν Κατάσταση Κλιματικής Έκτακτης Ανάγκης στις χώρες τους μέχρι να επιτευχθεί η ουδετερότητα του άνθρακα», είπε ο κ. Γκουτέρες.

Επίσης για μια ακόμη φορά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ άσκησε κριτικη στα πακέτα οικονομικής ανάπτυξης που έχουν ανακοινωθεί στον απόηχο της πανδημίας λέγοντας ότι





«Μέχρι τώρα τα μέλη της Ομάδας των 20 (G20) δαπανούν 50% περισσότερο στα πακέτα κινήτρων και διάσωσης σε τομείς που συνδέονται με την παραγωγή και την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων αντί στην ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα» είπε ο κ. Γκουτέρες και τόνισε ότι «αυτό είναι απαράδεκτο».





Η Αυστραλία δεν προσκλήθηκε να λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα με την αιτιολογία ότι οι στόχοι μείωσης των ρυπογόνων αερίων δεν είναι φιλόδοξοι – υπενθυμίζεται ότι η Σύνοδος φέρει τον τίτλο Climate Ambition Summit.





Ο εκπρόσωπος των Εργατικών Joel Fitzgibbon μιλώντας στο κανάλι Sky News είπε ότι η κυβέρνηση Μόρισον θα πρέπει να δεσμευτεί σε μηδενικές εκπομπές αερίων διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

"It's not the difficult, prime minister, just say it, net zero emissions by 2050. You don't have to make any immediate changes to your policy direction, although that would be nice, because I believe we could afford to be more ambitious. But just make the pledge, prime minister, you are increasingly isolated."





Ο αρχηγός των Πρασίνων Adam Bandt σχολιάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής και την απουσία της Αυστραλίας είπε ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να χειριστεί το θέμα της κλιματικής αλλαγής με την δέουσα σοβαρότητα:





"The message coming out of this summit is crystal clear. To have any chance of stopping dangerous climate change becoming an unstoppable chain reaction, the world needs to effectively cut its pollution in half over the next decade. And all that Scott Morrison could do was promise not to cheat, while the rest of the world is taking more action, Scott Morrison is still demanding a pat on the back, for promising not to cheat."





