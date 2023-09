Στάχτη ιστορική πόλη της Χαβάης - 53 νεκροί στις πυρκαγιές

Εικόνες βιβλικής καταστροφής και 53 νεκροί είναι ο θλιβερός απολογισμός στην, μέχρι πρότινος, καταπράσινη Χαβάη. Τα νησιά τους αποτελούν έναν απ΄τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.





Τρεις μεγάλες εστίες πυρκαγιών ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα την Τετάρτη στο νησί Μάουι και μέσα σε λίγες ώρες ανακοινώθηκαν τα πρώτα θύματα απ΄τις φλόγες που τύλιξαν ότι βρήκαν στο διάβα τους.





Οι πυρκαγιές επιδεινώθηκαν απ΄τους ιδιαίτερους δυνατούς ανέμους που έφερε ο τυφώνας Ντόρα και περνούσε στα νότια – αρκετά μακριά απ΄το Μάουι.





Οι φλόγες κατέστρεψαν την ιστορική πόλη Λαχάϊνα, παλαιά πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης που σχεδόν ισοπεδώθηκε. Πάνω από 270 κτίσματα στην πόλη αυτή καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.





Οι φωτιές απέκοψαν το δυτικό τμήμα του νησιού Mτο οποίο δεν έχει πλέον ηλεκτρικό και νερό.





Η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Χαβάης Σίλβια Λουκ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ ενεργοποίησε και τη Εθνοφρουρά.





Δήλωσε συγκλονισμένη απ΄τις εικόνες που αντίκρισε πετώντας πάνω απ΄τις πληγείσες περιοχές:





"Just to fly over Kihei and continue to see the the burning flames and and see firsthand the impact on Lahaina and Lahaina town was just so shocking and devastating. It look as if it's just the whole town was devastated. The whole town was decimated."





Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται καθως χιλιάδες άνθρωποι έγκατέλειχαν εσπευσμένα τις περιοχές όπου μένονταν οι πυρκαγιές, πήγαν σε καταφύγια ή έφυγαν απ΄το νησί. Δεκάδες είναι και οι τραυματίες.





Οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες αστέγους και προειδοποιουν ότι ο αριθμος των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.





Πάνω από 11 χιλιάδες τουρίστες απομακρύνθηκαν απ΄το Μάουι.





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κήρυξε τη Χαβάη σε κατάσταση φυσικής καταστροφής αποδεσμεύοντας έτσι ομοσπονδιακούς πόρους που «θα τεθούν στη διάθεση των πληγέντων στην κομητεία του Μάουι»:





"I've ordered all available federal assets on the island, including the U.S. Coast Guard, the Navy third fleet, and the U.S. Army to assist local emergency response crews along with the Hawaiian National Guard. We're working as quickly as possible to fight these fires and evacuate residents and tourists. In the meantime, our prayers are with the people of Hawaii, but not just our prayers. Every asset we have will be available to them. They’ve seen their homes, their businesses destroyed. And some have lost loved ones. And it's not over yet.”