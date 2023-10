Βρέθηκαν θετικοί και έμειναν εκτός αεροσκάφους

Ογδόντα άτομα επέστρεψαν στην Αυστραλία απ΄την Ινδία στην πρώτη πτώση επαναπατρισμού από τη λήξη των απαγορευτικών μέτρων που είχε επιβάλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά την δραματική έξαρση των κρουσμάτων στην Ινδία.





Η πτήση προς Ντάργουιν ήταν προγραμματισμένη να μεταφέρει 150 επιβάτες αλλά 40 βρέθηκαν θετικοί και άλλα 30 άτομα ήταν στενές επαφές των κρουσμάτων με αποτέλεσμα να μην τους επιτράπεί να επιβιβαστούν.





Τα ογδόντα άτομα που έφτασαν στην Αυστραλία βρίσκονται στο κέντρο διαμονής στο Howard Springs όπου θα παραμείνουν για την υποχρεωτική περίοδο απομόνωσης των δύο εβδομάδων.





Οι Αυστραλοί που βρίσκονται στην Ινδία χρειάζονται αρνητική διάγνωση στο τεστ κορωνοϊού για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Αυστραλία.





Ο υπουργός οικονομίας Josh Frydenberg είεπ ότι η έναρξη πτήσης επαναπατρισμού απ΄τη Ινδία είναι μια θετική εξέλιξη αλλά προειδοποίησε ότι η Αυστραλία συνεχίζει την πολύ προσεκτική προσέγγιση στο θέμα της επιστροφής Αυστραλών που βρίσκονται σε άλλες χώρες:





"The flights have now started, that's a positive development but again, we've got to maintain our health settings because we know how damaging both to the lives and the livelihoods of Australians and outbreak here would be."