Πλημμύρες στην Κουηνσλάνδη - προειδοποιήσεις για εκκενώσεις περιοχών

Πλημμύρες βιώνει αυτές τις μέρες οι νοτιο-ανατολική Κουηνσλάνδη καθώς οι συνθήκες μουσώνων που επικρατούν στην περιοχή φέρνουν έντονες βροχοπτώσεις.





Αν και η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις που είχε εκδόσει για σφοδρές καταιγίδες και μεγάλη βροχόπτωση στα νοτιο-ανατολικά της πολιτείας – ωστόσο υποστηρίζει ότι το ενδεχόμενο μεγάλης νεροποντής παραμένει.





Η Βρισβάνη, πρωτεύουσα της Κουνσνλάνδης, αντιμετωπίζει πιθανότητες μία στις τέσσερις να δεχθεί 60 χιλιοστά βροχής τις επόμενες 24 ώρες.





Oι αρχές ύδρευσης ανακοίνωσαν ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να γίνει διοχέτευσης νερού μεταξύ υδραγωγείων και συγκεκριμένα απ΄το Somerset Dam στο Wivenhoe Dam – και τα δύο αυτά υδραγωγεία βρίσκονται στην περιοχή Upper Brisbane River. Αυτό το ενδεχόμενο εξετάζεται γιατί υπάρχει πρόγνωση για έντονες βροχοπτώσεις.





Η Seqwater, η κρατική υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή ύδρευσης της Κουηνσλάνδης, σε ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι η δεξαμενή Wappa που βρίσκεται στην περιοχή του Sunshine Coast έχει ήδη υπερχειλίσει:





: "Wappa Dam is now spilling excess water due to heavy rain. If you’re downstream of the dam, stay away from potential hazards such as fast flowing or deep water near waterways and floodplains. These hazards could threaten the safety of you and your property."





Εν τω μεταξύ, ο ποταμός Albert στην περιοχή Burketown έχει ήδη ξεπεράσει το ρεκόρ στάθμης των 6,78 μέτρων που έφτασε στις πλημμύρες του 2011.





Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία η στάθμη των υδάτων σε περιοχές του Κόλπου της Carpentaria (Gulf of Carpentaria) ενδέχεται να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο τους αύριο Κυριακή.





Ο Dean Narramore εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είπε ότι πολλά άλλα σημεία περισυλλογής όμβριων υδάτων ήδη έχουν υπερχειλίσει: